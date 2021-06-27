Зокрема, рейси з Греції, Бельгії та Туреччини вимушено сіли в Молдові.

Через негоду в Одесі ввечері 26 червня не змогли приземлитися кілька літаків.

Як повідомляє місцеве видання "Думская", відразу чотири авіарейси через грозу та зливу вимушені були шукати інше місце для посадки.

Зокрема, мова йде про літаки авіакомпаній SkyUp (з грецького Іракліона), МАУ (з бельгійського Остенде), Ryanair (з Вроцлава) і Turkish Airlines (зі Стамбула). Борти SkyUp, МАУ і Turkish Airlines приземлилися в Кишиневі, Ryanair - у Констанці.

Водночас в Одесі вдалося сісти борту МАУ з Борисполя і чартерному рейсу з Коломбо (Шрі-Ланка).

Негода на Одещині

Удень, ввечері та вночі місто й деякі частини області накрила сильна гроза зі шквальним вітром і зливою, подекуди спостерігався град. Деякі населені пункти негода залишила без світла та водопостачання.

Очевидці у соціальних мережах публікують фото та відео потужних блискавок, затоплених вулиць і будинків.

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Автор: Катерина Комолова