Доки більша частина України смажиться на пекельному сонечку, львів'ян накрила інша біда.

Злива, яка спричинила локальні повені на заході України, зокрема на Галичині, виявилася рекордною за всю історію спостережень. Про це повідомляє у Фейсбук Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

"10 липня вночі спостерігався надзвичайний дощ. Кількість опадів склала 110,2 мм за 12 годин. Це становить 115% від місячної норми. Така кількість опадів фіксується вперше за весь багаторічний період спостережень", - йдеться у повідомленні.

Метеорологи акцентували, що рекордною злива була не по всій території регіону, а точково. В середньому по території Львівської області випало 12-16 мм опадів, в деяких місцях фіксували 51-67 мм, наприклад на метеостанціях Кам’янка-Бузька та Рава-Руська. Але львівська метеостанція з її 110 мм опадів за 12 годин вирвалася далеко вперед.

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"Внаслідок випадіння значних дощів, місцями сильних, на річках басейну Дністра спостерігалось формування дощового паводку з підвищенням рівнів води на 10 – 35 см, місцями 46 – 64 см. Наступної доби, у зв’язку із тривалими дощами, на річках басейну Дністра продовжиться формування дощового паводку з підвищенням рівнів води", - попереджають метеорологи.

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Як писав УНІАН, внаслідок інтенсивних дощів у Львові затопило вулиці. Місцями автомобілі "попливли", а пішоходи змушені шукати обхідні шляхи. До того ж негода залишила без електроенергії під дві сотні населених пунктів регіону.

Крім того, негода наробила лиха також у Луцьку та Тернополі. Як і Львові, у цих містах деякі вулиці пішли під воду і стали непроїздними та непрохідними.

Тим часом решта території України страждає від неприємної спеки. Особливо гаряче на сході, де стовпчики термометрів тануть на позначці у 37 градусів.

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