Злива, яка спричинила локальні повені на заході України, зокрема на Галичині, виявилася рекордною за всю історію спостережень. Про це повідомляє у Фейсбук Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
"10 липня вночі спостерігався надзвичайний дощ. Кількість опадів склала 110,2 мм за 12 годин. Це становить 115% від місячної норми. Така кількість опадів фіксується вперше за весь багаторічний період спостережень", - йдеться у повідомленні.
Метеорологи акцентували, що рекордною злива була не по всій території регіону, а точково. В середньому по території Львівської області випало 12-16 мм опадів, в деяких місцях фіксували 51-67 мм, наприклад на метеостанціях Кам’янка-Бузька та Рава-Руська. Але львівська метеостанція з її 110 мм опадів за 12 годин вирвалася далеко вперед.
"Внаслідок випадіння значних дощів, місцями сильних, на річках басейну Дністра спостерігалось формування дощового паводку з підвищенням рівнів води на 10 – 35 см, місцями 46 – 64 см. Наступної доби, у зв’язку із тривалими дощами, на річках басейну Дністра продовжиться формування дощового паводку з підвищенням рівнів води", - попереджають метеорологи.
Погода в Україні: останні новини
Як писав УНІАН, внаслідок інтенсивних дощів у Львові затопило вулиці. Місцями автомобілі "попливли", а пішоходи змушені шукати обхідні шляхи. До того ж негода залишила без електроенергії під дві сотні населених пунктів регіону.
Крім того, негода наробила лиха також у Луцьку та Тернополі. Як і Львові, у цих містах деякі вулиці пішли під воду і стали непроїздними та непрохідними.
Тим часом решта території України страждає від неприємної спеки. Особливо гаряче на сході, де стовпчики термометрів тануть на позначці у 37 градусів.