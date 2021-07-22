У місті почалися перебої з електрикою, зупинилися трамваї.

З самого ранку на Маріуполь налетіла злива. У місті почалися проблеми з електропостачанням, вулиці пішли під воду, почалися перебої в роботі громадського транспорту.

Рятувальники аварійно-водолазної служби Маріупольської міської ради переведені в режим підвищеної готовності до НС природного характеру, повідомляє місцеве видання 0629.com.ua.

Як повідомляється, в районі площі Кірова і Центрального ринку зупинилися трамваї - каміння та бруд замилили трамвайні колії.

За даними mrpl.city, внаслідок негоди було знеструмлено низку електропідстанцій. Аварійні роботи на електромережах в Маріуполі перейшли в планові. Їх завершення - орієнтовно до 17:00.

Пішоходи переходили дороги по коліно у воді. Також потоки дощової води затопили маріупольську Гавань. Очевидці розповіли, що ливнівки не справлялися з великою кількістю води.

"Хоч бери човен та пливи", - жартують маріупольці. "Потік конкретний йшов зверху вниз. Я думала, що мене віднесе. Там, де стік, вода лилася через верх", - розповіла одна з очевидців.

Негода в Україні

Як повідомляв Погода УНІАН, в Україні напередодні вирувала стихія. Через погіршення погоди в Україні станом на сьогоднішній ранок знеструмлено 99 населених пунктів у 8 областях, підтоплено 38 приватних житлових будинків та домогосподарств, евакуйовано 18 осіб. Також пошкоджено 100 покрівель та повалено 90 дерев.

Зокрема, в Донецькій області в результаті падіння дерев 1 людина загинула і 7 осіб госпіталізовані. А на Луганщині загинув механізатор підприємства. На чоловіка впали елементи зірваного з будівлі даху.

В Одесі пройшла найсильніша за останні роки злива. В результаті стихії повалені десятки дерев, вулиці міста перетворилися на повноводні річки, почалися перебої з електрикою.

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Автор: Катерина Лиманська