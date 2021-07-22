Смертельні випадки сталися у Донецькій та Луганській областях.

В Україні минулої доби через негоди загинули двоє осіб та ще семеро травмовані.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"На території України внаслідок поривчастого (місцями шквального) вітру та інтенсивного дощу, в результаті падіння дерев загинуло 2 особи та 7 осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано", - повідомили у відомстві.

Негода на Донеччині

За даними ДСНС Донецької області, вчора у північній частині області спостерігався короткочасний град з поривами вітру 15-20 м/с, внаслідок чого в багатьох містах дерева впали на будівлі, проїзні частини, авто та лінії електропередач.

Як повідомляється, у Дружківці та Костянтинівці внаслідок падіння дерев 1 особа загинула та 7 осіб госпіталізовано.

Негода у Луганській області

На Луганщині в результаті негоди загинув чоловік. За даними місцевої ДСНС, через буревій на території приватного підприємства у селі Мусіївка Старобільського району зірвало металевий дах з ангару.

Як повідомляється, елементи конструкції зірваного даху влучили в механізатора підприємства, в результаті чого він загинув.

Як повідомляється, в ніч на 22 липня внаслідок інтенсивного дощу (близько 31 мм, що становить 80% від місячної норми) в Суворівському, Малиновському та Київському районах Одеси затопило 38 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Рятувальники евакуювали 18 осіб з підтоплених будинків.

Як повідомляється, наразі рівень води з проїзних частин доріг знижується самопливом. Опадів не спостерігається. Роботи тривають.

Загалом, як повідомляється, через погіршення погоди в Україні знеструмлено 99 населених пунктів у 8 областях, підтоплено 38 приватних житлових будинків та дворогосподарств, евакуйовано 18 осіб. Також пошкоджено 100 покрівель та повалено 90 дерев.

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Автор: Катерина Лиманська