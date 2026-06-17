Людей зносило потоками: популярний європейський курорт накрила раптова повінь (відео)

Шторм тривав лише близько 20 хвилин, але спричинив серйозні наслідки.

Іспанське місто Хаен, популярне серед туристів, опинилося в епіцентрі руйнівної негоди. Як пише, The Mirror, через потужну зливу вулиці буквально перетворилися на річки: потоки води зносили людей з ніг, а автомобілі частково або повністю опинилися під водою.

На оприлюднених у мережі кадрах видно, як бурхлива вода збиває пішоходів з ніг і не дає їм підвестися. Люди кричали та кликали на допомогу, намагаючись вибратися із стрімкої течії.

Зазначається, що негода накрила південне іспанське місто ввечері. Води на дорогах було стільки, що водії спостерігали, як повз їхні автомобілі течією проносяться сміттєві контейнери на колесах. Після зливи місцевих жителів і туристів застав ще й град.

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Хоча шторм тривав лише близько 20 хвилин, він спричинив серйозні наслідки як у самому Хаені, так і в навколишніх районах. Поліція та пожежно-рятувальні служби отримали 110 викликів, пов'язаних із підтопленням гаражів і підвалів.

На одному з фото зафіксовано чоловіка, якого потужний потік води несе вулицею повз припаркований автомобіль із увімкненими на повну швидкість склоочисниками. Стихія також виривала бруківку, а тераси кафе та барів, де ще вдень відпочивальники насолоджувалися сонячною погодою, опинилися затопленими.

Станом на ранок інформації про постраждалих не надходило. Влада поки не повідомляла, чи призвела раптова повінь до травмувань або жертв.

Кіпр переживає туристичну кризу: що сталося

Нагадаємо, зараз Кіпр переживає туристичний спад. У Кіпрській асоціації готелів повідомили, що кількість нових бронювань у березні впала майже на 40%, у квітні спостерігалося аналогічне падіння. За даними фахівців, ще торік Кіпр міг святкувати історичний рекорд - до країни прибуло понад 4,53 мільйона туристів, що на 12,2% більше, ніж у 2024 році. Однак навесні 2026 року стався негативний поворот.

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