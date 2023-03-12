Погодний апокаліпсис зафіксували у різних районах столиці.

У неділю, 12 березня, Київ огорнула сильна заметіль. Вранці був сніг з вітром.

Як повідомляє УНІАН, зовсім не весняну погоду спостерігали жителі різних районів столиці. Сніг знизив видимість для водіїв автотранспорту, але колапсу на дорогах вдалося уникнути.

Про заметіль у столиці напередодні попереджали у КМДА. Зазначалося, що у неділю переважатиме сніжна погода, сніг супроводжуватимуть рвучкі пориви вітру. Водіїв закликали паркувати автівки відповідно до правил, аби не заважати спецтранспорту екстрених і комунальних служб.

Відео дня

Вранці дороги, мости і тротуари Києва обробили протиожеледними засобами. Працювали 118 одиниць техніки "Київавтодору".

Кияни діляться відеороликами заметілі посеред весни.

Погода в Україні: прогноз

Попри те, що Київ засипає снігом, синоптики обіцяють Україні потепління. Зокрема, у вівторок, 14 березня, в західних областях очікується до + 15 + 17° тепла.

Антициклон з центром над Чорним морем зумовить майже по всій Україні суху погоду, а на сході, півдні і в центрі - навіть з сонечком.

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