Синоптик розповіла, коли очікувати пік морозів в Україні

13 січня циклон Bartosz суттєво ускладнить погоду на південному сході України.

В Україні почнеться спражня зима / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 12 січня, Україна перебуватиме у зоні впливу потужної смуги високого атмосферного тиску. Тому завтра не передбачається суттєвих опадів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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В Криму та Приазов'ї очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

13 січня циклон Bartosz суттєво ускладнить погоду на південному сході України. На сході та на Сумщині - мокрий сніг, дощ, сніг, налипання мокрого снігу, сильний вітер.

"На решту території України впливатиме північний циклон Dimitrios, який нарешті організує зимову омріяну картинку на вулиці - посипатиме снігом, без сильних снігопадів", - написала синоптик.

Температура повітря найближчої ночі коливатиметься в межах -2...-7°, на півдні близько нуля, протягом дня 12 січня очікується в більшості областей України від -2° до +2°. Надалі температура повітря поступово знижуватиметься і в період 14-19 січня досягатиме у нічні години -14°-20°.

На дорогах очікується ожеледиця.

У Києві 12 січня суттєвих опадів не передбачається. Вночі у столиці -3°, вдень -1°. Надалі у Києві почне холоднішати, пік морозів припаде на 14-18 січня.

Сніг та мороз у Карпатах

У Карпати вже прийшли серйозні морози і рясний сніг. Напередодні на горі Піп Іван рятувальники зафіксували -15° вдень.

Чорногірський хребет засипало снігом. Щоб туристи, які масово йдуть у гори, не заблукали у снігових кучугурах, рятувальники встановлюють додаткові вказівники - під час сильного снігопаду вони допомагають мандрівникам орієнтуватися.

Згідно з інформацією від Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, станом на сьогодні, 11 січня, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Температура повітря -9°С.