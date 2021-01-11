Синоптик розповіла, коли очікувати пік морозів в Україні
13 січня циклон Bartosz суттєво ускладнить погоду на південному сході України.
Завтра, 12 січня, Україна перебуватиме у зоні впливу потужної смуги високого атмосферного тиску. Тому завтра не передбачається суттєвих опадів.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Цього тижня в Україні почнуться затяжні снігопади, вдень вдарить мороз до -19° (карта)
В Криму та Приазов'ї очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.
13 січня циклон Bartosz суттєво ускладнить погоду на південному сході України. На сході та на Сумщині - мокрий сніг, дощ, сніг, налипання мокрого снігу, сильний вітер.
"На решту території України впливатиме північний циклон Dimitrios, який нарешті організує зимову омріяну картинку на вулиці - посипатиме снігом, без сильних снігопадів", - написала синоптик.
Температура повітря найближчої ночі коливатиметься в межах -2...-7°, на півдні близько нуля, протягом дня 12 січня очікується в більшості областей України від -2° до +2°. Надалі температура повітря поступово знижуватиметься і в період 14-19 січня досягатиме у нічні години -14°-20°.
На дорогах очікується ожеледиця.
У Києві 12 січня суттєвих опадів не передбачається. Вночі у столиці -3°, вдень -1°. Надалі у Києві почне холоднішати, пік морозів припаде на 14-18 січня.
Сніг та мороз у Карпатах
У Карпати вже прийшли серйозні морози і рясний сніг. Напередодні на горі Піп Іван рятувальники зафіксували -15° вдень.
Чорногірський хребет засипало снігом. Щоб туристи, які масово йдуть у гори, не заблукали у снігових кучугурах, рятувальники встановлюють додаткові вказівники - під час сильного снігопаду вони допомагають мандрівникам орієнтуватися.
Згідно з інформацією від Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, станом на сьогодні, 11 січня, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Температура повітря -9°С.
- Вінниця-1°... -4°
- Дніпро+1°... -5°
- Донецьк-1°... -9°
- Житомир+1°... -3°
- Запоріжжя+1°... -6°
- Івано-Франківськ+1°... -4°
- Київ+2°... -3°
- Кропивницький+1°... -4°
- Луганськ+1°... -4°
- Луцьк0°... -3°
- Львів0°... -4°
- Миколаїв+2°... -2°
- Одеса+2°... 0°
- Полтава0°... -6°
- Рівне-1°... -3°
- Сімферополь+2°... -2°
- Суми0°... -4°
- Тернопіль-1°... -3°
- Харків0°... -8°
- Херсон+2°... -3°
- Хмельницький-1°... -4°
- Черкаси0°... -3°
- Чернігів0°... -4°
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