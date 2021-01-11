Денна температура у Карпатах впала до -15°, гори засипало снігом (фото, відео)

У гори завітала справжня зимова казка.

На горі Піп Іван - справжня зима / Фото facebook.com/chornogora.rescue112/

У Карпати вже прийшли серйозні морози і рясний сніг. Напередодні на горі Піп Іван рятувальники зафіксували -15° вдень.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Чорногірський хребет засипало снігом. Щоб туристи, які масово йдуть у гори, не заблукали у снігових кучугурах, рятувальники встановлюють додаткові вказівники - під час сильного снігопаду вони допомагають мандрівникам орієнтуватися.

Згідно з інформацією від Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, станом на сьогодні, 11 січня, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Температура повітря -9°С.

Мороз в Україні

В Україні наступного тижня очікуються відчутні морози та сніг.

За словами синоптика Наталки Діденко, пік похолодання очікується з 14 по 19 січня. У нічні години ймовірно до -14-20 градусів.

"Наступний тиждень, справді, манитиме до себе, в Україну, і таки приманить, холодну повітряну масу арктичного походження. Вона, арктична маса, заповзатиме поступово, знижуючи температуру повітря до невеликих, а потім до помірних морозів. А потім і до сильних", - написала синоптик.

У понеділок-вівторок, 11-12 січня, погоду України визначатиме антициклонічне поле, тому страшних снігопадів не очікується. Опади можливі в Криму та у західній частині України.

13 січня на південний схід України вискочить активний циклон, який справді ускладнить там погоду - мокрий сніг, сніг та навіть дощ (бо вдень на південному сході ще може бути порівняно тепло) плюс налипання мокрого снігу, ожеледь і штормовий вітер.

Циклон захопить Схід України, Дніпропетровщину, Сумщину та Запоріжжя, тягнучи за собою опади та сильний вітер. Але швидко залишить наші межі.

13-14 січня хвости атмосферних фронтів північного циклону зачіпатимуть західні та північні області країни. Періодично буде йти сніг.