Денна температура у Карпатах впала до -15°, гори засипало снігом (фото, відео)
У гори завітала справжня зимова казка.
У Карпати вже прийшли серйозні морози і рясний сніг. Напередодні на горі Піп Іван рятувальники зафіксували -15° вдень.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Чорногірський хребет засипало снігом. Щоб туристи, які масово йдуть у гори, не заблукали у снігових кучугурах, рятувальники встановлюють додаткові вказівники - під час сильного снігопаду вони допомагають мандрівникам орієнтуватися.
Згідно з інформацією від Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, станом на сьогодні, 11 січня, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Температура повітря -9°С.
Мороз в Україні
В Україні наступного тижня очікуються відчутні морози та сніг.
За словами синоптика Наталки Діденко, пік похолодання очікується з 14 по 19 січня. У нічні години ймовірно до -14-20 градусів.
"Наступний тиждень, справді, манитиме до себе, в Україну, і таки приманить, холодну повітряну масу арктичного походження. Вона, арктична маса, заповзатиме поступово, знижуючи температуру повітря до невеликих, а потім до помірних морозів. А потім і до сильних", - написала синоптик.
У понеділок-вівторок, 11-12 січня, погоду України визначатиме антициклонічне поле, тому страшних снігопадів не очікується. Опади можливі в Криму та у західній частині України.
13 січня на південний схід України вискочить активний циклон, який справді ускладнить там погоду - мокрий сніг, сніг та навіть дощ (бо вдень на південному сході ще може бути порівняно тепло) плюс налипання мокрого снігу, ожеледь і штормовий вітер.
Циклон захопить Схід України, Дніпропетровщину, Сумщину та Запоріжжя, тягнучи за собою опади та сильний вітер. Але швидко залишить наші межі.
13-14 січня хвости атмосферних фронтів північного циклону зачіпатимуть західні та північні області країни. Періодично буде йти сніг.
- Вінниця-1°... -5°
- Дніпро+1°... -5°
- Донецьк-1°... -9°
- Житомир+1°... -3°
- Запоріжжя+2°... -6°
- Івано-Франківськ+1°... -4°
- Київ+2°... -3°
- Кропивницький+1°... -4°
- Луганськ+1°... -4°
- Луцьк0°... -3°
- Львів0°... -4°
- Миколаїв+2°... -2°
- Одеса+2°... 0°
- Полтава0°... -6°
- Рівне-1°... -3°
- Сімферополь+2°... -2°
- Суми0°... -4°
- Тернопіль-1°... -3°
- Харків0°... -7°
- Херсон+2°... -3°
- Хмельницький-1°... -4°
- Черкаси0°... -3°
- Чернігів0°... -4°
- Чернівці+1°... -3°