Чоловік вирішив не панікувати через затоплені вулиці, замість цього він насолоджується моментом.

У США триває повінь через ураган "Іда". Жителі Нью-Йорка зіткнулися з багатьма труднощами: затоплені будинки і вулиці, метро і магазини. Однак серед панікуючих знайшовся американець, який зустрів ураган "на чилі, на розслабоні".

Відео з чоловіком, який плавав по затоплених вулицях на надувному матраці і з кальяном в руках, опублікували в Twitter.

Так, безжурний американець зрозумів тлінність буття і вирішив не засмучуватися через дрібниці, хоча наслідки урагану досить важко назвати саме "дрібницею". Чоловік лежав на матраці і курив кальян, поки його качали "хвилі" повені.

Читайте такожЗавтра в Києві потеплішає й трохи вщухне вітерВідео швидко стало вірусним. Винахідливий американець вже став зіркою мережі. Користувачі відзначають, що чоловік вибрав кращий варіант - він не впадає в істерику і спокійно приймає всі неприємні сюрпризи природи.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ураган "Іда" приніс чимало бід у штаті Луїзіана: без світла залишилися мільйони людей, почалися проблеми з питною водою.

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Автор: Поліна Кузенко