На американський штат Луїзіана налетів потужний ураган "Іда".

Потужний ураган "Іда", який напередодні накрив американський штат Луїзіана, залишив без світла два мільйони жителів.

Про це повідомляє ТСН.

Як повідомляється, через відсутність електрики перестали працювати насоси, почалися проблеми з питною водою.

Ураган зруйнував сотні будинків. У деяких районах рятувальники тільки почали розбирати завали.

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Президент США Джо Байден пообіцяв Луїзіані федеральну допомогу для ліквідації наслідків стихії. Попередньо збиток оцінили в 40 мільярдів доларів.

Нагадаємо, вже відомо про одного загиблого в результаті стихії. Однак в офісі губернатора штату припускають, що кількість жертв може зрости.

Ураган "Іда": що відомо

Як повідомляв УНІАН, ураган "Іда", який може стати найпотужнішим в історії американського штату Луїзіана за останні півтора століття, досяг узбережжя США 29 серпня.

Примітно, що шторм обрушився на узбережжя Луїзіани у 16-ту річницю урагану "Катріна", який призвів до загибелі 1833 осіб і збитку на суму понад 100 млрд доларів.

Американське місто Новий Орлеан залишилося знеструмленим через ураган. У великому місті працюють тільки генератори.

Коли шторм досяг берега, швидкість вітру досягала 240 км/год.

Вже відомо про одного загиблого в результаті стихії.

Чим далі "Іда" рухається вглиб суші, тим більше зменшується швидкість вітру: наразі вона становить 155 км/год, тепер це шторм першої категорії.

Автор: Катерина Лиманська