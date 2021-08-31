Потужний ураган "Іда", який напередодні накрив американський штат Луїзіана, залишив без світла два мільйони жителів.
Про це повідомляє ТСН.
Як повідомляється, через відсутність електрики перестали працювати насоси, почалися проблеми з питною водою.
Ураган зруйнував сотні будинків. У деяких районах рятувальники тільки почали розбирати завали.
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Президент США Джо Байден пообіцяв Луїзіані федеральну допомогу для ліквідації наслідків стихії. Попередньо збиток оцінили в 40 мільярдів доларів.
Нагадаємо, вже відомо про одного загиблого в результаті стихії. Однак в офісі губернатора штату припускають, що кількість жертв може зрости.
Ураган "Іда": що відомо
Як повідомляв УНІАН, ураган "Іда", який може стати найпотужнішим в історії американського штату Луїзіана за останні півтора століття, досяг узбережжя США 29 серпня.
Примітно, що шторм обрушився на узбережжя Луїзіани у 16-ту річницю урагану "Катріна", який призвів до загибелі 1833 осіб і збитку на суму понад 100 млрд доларів.
Американське місто Новий Орлеан залишилося знеструмленим через ураган. У великому місті працюють тільки генератори.
Коли шторм досяг берега, швидкість вітру досягала 240 км/год.
Вже відомо про одного загиблого в результаті стихії.
Чим далі "Іда" рухається вглиб суші, тим більше зменшується швидкість вітру: наразі вона становить 155 км/год, тепер це шторм першої категорії.