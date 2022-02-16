В результаті виверження стався корональний викид маси.

Потужне виверження на Сонці призвело до коронального викиду маси. Це один з найбільших викидів 25-го сонячного циклу.

Про це повідомляє The Watchers.

За даними видання, виверження сталося на зворотному боці Сонця 15 лютого.

Як повідомляється, область джерела цієї події знаходиться за межами східного лімба і, отже, навряд чи має компонент, спрямований на Землю. Очікується, що цей регіон стане видимим з Землі приблизно за тиждень.

За прогнозами, сонячна активність буде низькою до 18 лютого.

Магнітні бурі - це небезпечні космічні явища, коли багато людей відчувають погіршення самопочуття. Це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я?

Під час підвищеної сонячної активності можливе погіршення самопочуття у метеозалежних і літніх людей, володарів хронічних хвороб, а також вагітних жінок. У дні магнітних бур можливі такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

нудота;

біль у м'язах і суглобах;

підвищений артеріальний тиск;

загострення хронічних хвороб;

безсоння;

слабкість і дратівливість.

Щоб полегшити свій стан під час бурі, рекомендується дотримуватися правил здорового способу життя в небезпечні дати.

Відмовтеся від жирної, гострої і смаженої їжі. Їжте більше овочів і риби.

Частіше гуляйте пішки на свіжому повітрі.

Відмовтеся від алкоголю, сигарет, кави та енергетиків. Замініть їх зеленим чаєм.

Приймайте контрастний душ перед сном.

Лягайте спати і прокидайтеся в один і той же час.

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