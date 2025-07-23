Через зливу підтопило низку вулиць.

В Одесі через зливу та шквалистий вітер впали десятки дерев та гілок. Про це повідомила пресслужба міста.

"Короткочасна, але потужна злива та шквалистий вітер панували вчора ввечері в Одесі. Станом на ранок відомо, що поривами вітру в місті повалено 36 дерев і великих гілок. Комунальні служби міста одразу розпочали роботи з ліквідації наслідків", - розповіли у міській раді.

Наразі аварійні ситуації ліквідовують фахівці комунальних підприємств "Міськзелентрест", "Міські дороги" і "Житлово-комунальні сервіси". Зокрема, комунальники проводять розпил повалених дерев та їх вивезення, в також прибирають вулиці від сміття.

Відео дня

За даними пресслужби, найперше комунальники звільняли від повалених дерев дороги, автомагістралі, пішохідні доріжки та прибирали дерева, які заважали проїзду до соціально значущих об'єктів. Наразі роботи завершено за 25 адресами, ще на 11 локаціях відповідні заходи тривають.

У соціальних мережах люди публікують відео, на які можна побачити, як внаслідок потужної зливи підтопило вулиці.

Як писав УНІАН, 22 липня у Києві на вулиці Глибочицькій (Шевченківський район) через негоду впав будівельний кран, а вулиці української столиці залило через сильний дощ. Зокрема відповідні відео очевидців було опубліковано у соціальних мережах. На "роликах" можна побачити, як під час негоди конструкція крана ламається. Уламки крана впали на землю зі значної висоти. Водночас у Державній службі України з надзвичайних ситуацій Києва УНІАН заявили, що до них не надходило звернень щодо падіння крана чи щодо постраждалих унаслідок цього.

Також стало відомо, що через негоду пошкоджено огорожі та дерева у Київському зоопарку. Зокрема постраждали огорожі в альпак та ведмедів. На території зоопарку впало 15 дерев. За словами його робітників, усі гілки та листя збираються, листя використають як корм для тварин, а залишками гілок прикрашають вольєри. Тварин, чиї домівки зазнали пошкоджень, переселили до зимових вольєрів.

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