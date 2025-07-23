На щастя, всі тварини живі, хоча деякі з них дуже перелякалися.

В результаті негоди було пошкоджено огорожі та дерева у Київському зоопарку. Про це у своєму ефірі передає телеканал "‎Київ"‎.

"‎Пошкоджені огорожі у альпак і у ведмедів, також скло побило. П’ятнадцять дерев у нас лягло"‎, – заявив генеральний директор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Наразі усі гілки та листя збираються працівниками зоопарку. Листя використають як корм для тварин, а залишками гілок прикрашають вольєри. Тварин, чиї домівки зазнали пошкоджень, переселили до зимових вольєрів.

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Нагадаємо, раніше у Київському зоопарку показали, як тварини рятуються від спеки. Впоратися зі нею тваринам допомагають ставки, озера, фонтани, електропоїлки, водоспади, акваспінери, розпилювачі і басейни.

Негода в Києві – що відомо

Нагадаємо, напередодні столицю накрила потужна буря з рясним дощем та сильним вітром. Через буревій у Києві постраждали кілька людей, зокрема 13-річна дівчина. Медики їх госпіталізували.

Як повідомив УНІАН, на Глибочицькій вулиці пориви вітру повалили будівельний кран, уламки якого падали на землю зі значної висоти. Іншими наслідками негоди стали поламані дерева та пошкоджені автомобілі. Через негоду у столиці затопило Троєщинський ринок.

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