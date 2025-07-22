На вулиці Глибочицькій впав будівельний кран.

У Києві через негоду впав будівельний кран, вулиці міста залило через сильний дощ.

Відео очевидців з падінням крану опублікували у соціальних мережах. На відео видно, як під час сильного вітру та дощу конструкція крану ламається.

Уламки крану падали на землю зі значної висоти. Зазначається, що це трапилося на вулиці Глибочицькій (Шевченківський район).

Відео дня

Водночас представниця Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві Марина Коцупей у коментарі УНІАН повідомила, що до них не надходило звернень щодо падіння крану чи щодо постраждалих унаслідок цього.

На інших фото на відео видно, як вулиці міста заливає дощем, а також видно наслідки негоди - поламані дерева та пошкоджені автомобілі.

Негода в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів попередив, що в Одеській області на сьогодні, 22 липня, запровадили підвищений рівень небезпечності.

Зазначалося, що по Одеській області вдень 22 липня місцями під час грози очікується шквал 15-20 м/с.

Крім того, Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що сьогодні, 22 липня, в області вируватиме негода.

Було зазначено, що по місту Львову очікується гроза. Вдень - град, шквал 15 - 20 м/с. Також по Львівській області було оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.

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