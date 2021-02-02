Дощі та відлига викликали паводки в чотирьох європейських країнах (фоторепортаж, відео)
Висока вода в Європі може протриматися до кінця тижня.
Відразу чотири європейські держави страждають від паводків, викликаних дощами та відлигою.
Мова йде про Німеччину, Люксембург, Францію та Італію, повідомляється в сюжеті ТСН.
Зокрема, через відлигу та дощі критична ситуація склалася на заході Німеччини. Там дві річки вийшли з берегів. Рятувальники почали негайно будувати захисні вали з піску, утім, це вже не надто допомагає. Найважча ситуація в Дюссельдорфі, Кельні та Кобленці.
Паводки у Косово та Албанії зруйнували декілька мостів та заблокували дороги (відео, фоторепортаж)
По інший бік кордону – у Люксембурзі – затоплено кілька міст. У деяких районах води по пояс. Затоплені десятки доріг міжміського значення, і ситуація лише погіршується.
На південному заході Франції через паводки оголошено другий, "помаранчевий" рівень небезпеки. Внаслідок негоди загинув чоловік літнього віку.
Також підтоплено кілька селищ в італійській провінції Салерно. Під водою опинилися і поля.
"Висока вода може протриматися до кінця тижня", - йдеться в сюжеті.
Вас також можуть зацікавити новини
- Вода піднялася на 1,5 метра: у Бразилії за день випала майже піврічна кількість опадів (відео)
- Шість річок вийшли з берегів: через повінь у Колумбії затоплені тисячі будинків
- Сильна повінь в Італії: в одному з регіонів оголосили надзвичайний стан
- На Фіджі налетів потужний ураган, є жертви (фоторепортаж, відео)
- Вінниця+3°... 0°
- Дніпро+6°... +2°
- Донецьк+10°... +5°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя+7°... +3°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+2°... 0°
- Кропивницький+3°... -1°
- Луганськ+10°... +6°
- Луцьк+3°... +1°
- Львів+6°... +3°
- Миколаїв+6°... +2°
- Одеса+6°... +2°
- Полтава+2°... 0°
- Рівне+3°... +1°
- Сімферополь+13°... +6°
- Суми+1°... 0°
- Тернопіль+4°... +1°
- Харків+3°... +1°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницький+5°... 0°
- Черкаси+2°... -1°
- Чернігів+2°... 0°
- Чернівці+4°... -1°