Дощі та відлига викликали паводки в чотирьох європейських країнах (фоторепортаж, відео)

17:55, 2 лютого 2021
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Висока вода в Європі може протриматися до кінця тижня.

Река Сена вышла с берегов. Париж, Франция
Река Сена вышла с берегов. Париж, Франция /  © REUTERS
Река Сена вышла с берегов. Париж, Франция
Река Сена вышла с берегов. Париж, Франция /  © REUTERS
Река Сена вышла с берегов. Париж, Франция
Река Сена вышла с берегов. Париж, Франция /  © REUTERS
Река Сена вышла с берегов. Париж, Франция
Река Сена вышла с берегов. Париж, Франция /  © REUTERS
Река Сена вышла с берегов. Париж, Франция
Река Сена вышла с берегов. Париж, Франция /  © REUTERS
Река Сена вышла с берегов. Париж, Франция
Река Сена вышла с берегов. Париж, Франция /  © REUTERS
Река Сена вышла с берегов. Париж, Франция
Река Сена вышла с берегов. Париж, Франция /  © REUTERS
Река Сена вышла с берегов. Париж, Франция
Река Сена вышла с берегов. Париж, Франция /  © REUTERS
Река Сена вышла с берегов. Париж, Франция
Река Сена вышла с берегов. Париж, Франция /  © REUTERS
Большая вода затопила магазин, Бюдинген, Германия
Большая вода затопила магазин, Бюдинген, Германия /  © REUTERS
Большая вода затопила магазин, Бюдинген, Германия
Большая вода затопила магазин, Бюдинген, Германия /  © REUTERS
Бюдинген, Германия
Бюдинген, Германия /  © REUTERS
Наводнение на реке Рейн в Кельне, Германия
Наводнение на реке Рейн в Кельне, Германия /  © REUTERS
Наводнение на реке Рейн в Кельне, Германия
Наводнение на реке Рейн в Кельне, Германия /  © REUTERS
Наводнение на реке Рейн в Кельне, Германия
Наводнение на реке Рейн в Кельне, Германия /  © REUTERS
Наводнение на реке Рейн в Кельне, Германия
Наводнение на реке Рейн в Кельне, Германия /  © REUTERS
Наводнение на реке Рейн в Кельне, Германия
Наводнение на реке Рейн в Кельне, Германия /  © REUTERS
Наводнение на реке Рейн в Кельне, Германия
Наводнение на реке Рейн в Кельне, Германия /  © REUTERS
Наводнение на реке Рейн в Кельне, Германия
Наводнение на реке Рейн в Кельне, Германия /  © REUTERS
Наводнение на реке Рейн в Кельне, Германия
Наводнение на реке Рейн в Кельне, Германия /  © REUTERS
Наводнение на реке Рейн в Кельне, Германия
Наводнение на реке Рейн в Кельне, Германия /  © REUTERS
Наводнения на реках Рейн и Мозель в Кобленце, Германия
Наводнения на реках Рейн и Мозель в Кобленце, Германия /  © REUTERS
Наводнения на реках Рейн и Мозель в Кобленце, Германия
Наводнения на реках Рейн и Мозель в Кобленце, Германия /  © REUTERS
Наводнения на реках Рейн и Мозель в Кобленце, Германия
Наводнения на реках Рейн и Мозель в Кобленце, Германия /  © REUTERS
Наводнения на реках Рейн и Мозель в Кобленце, Германия
Наводнения на реках Рейн и Мозель в Кобленце, Германия /  © REUTERS
Наводнения на реках Рейн и Мозель в Кобленце, Германия
Наводнения на реках Рейн и Мозель в Кобленце, Германия /  © REUTERS
Наводнения на реках Рейн и Мозель в Кобленце, Германия
Наводнения на реках Рейн и Мозель в Кобленце, Германия /  © REUTERS
Наводнения на реках Рейн и Мозель в Кобленце, Германия
Наводнения на реках Рейн и Мозель в Кобленце, Германия /  © REUTERS
Наводнения на реках Рейн и Мозель в Кобленце, Германия
Наводнения на реках Рейн и Мозель в Кобленце, Германия /  © REUTERS

Відразу чотири європейські держави страждають від паводків, викликаних дощами та відлигою.

Мова йде про Німеччину, Люксембург, Францію та Італію, повідомляється в сюжеті ТСН.

Зокрема, через відлигу та дощі критична ситуація склалася на заході Німеччини. Там дві річки вийшли з берегів. Рятувальники почали негайно будувати захисні вали з піску, утім, це вже не надто допомагає. Найважча ситуація в Дюссельдорфі, Кельні та Кобленці.

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По інший бік кордону – у Люксембурзі – затоплено кілька міст. У деяких районах води по пояс. Затоплені десятки доріг міжміського значення, і ситуація лише погіршується.

На південному заході Франції через паводки оголошено другий, "помаранчевий" рівень небезпеки. Внаслідок негоди загинув чоловік літнього віку.

Також підтоплено кілька селищ в італійській провінції Салерно. Під водою опинилися і поля.

"Висока вода може протриматися до кінця тижня", - йдеться в сюжеті.

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Автор: Олександр Топчій

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Теги: паводкипогода в Європі
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