Дощі та відлига викликали паводки в чотирьох європейських країнах (фоторепортаж, відео)

Висока вода в Європі може протриматися до кінця тижня.

Відразу чотири європейські держави страждають від паводків, викликаних дощами та відлигою.

Мова йде про Німеччину, Люксембург, Францію та Італію, повідомляється в сюжеті ТСН.

Зокрема, через відлигу та дощі критична ситуація склалася на заході Німеччини. Там дві річки вийшли з берегів. Рятувальники почали негайно будувати захисні вали з піску, утім, це вже не надто допомагає. Найважча ситуація в Дюссельдорфі, Кельні та Кобленці.

Читайте також Паводки у Косово та Албанії зруйнували декілька мостів та заблокували дороги (відео, фоторепортаж)

По інший бік кордону – у Люксембурзі – затоплено кілька міст. У деяких районах води по пояс. Затоплені десятки доріг міжміського значення, і ситуація лише погіршується.

На південному заході Франції через паводки оголошено другий, "помаранчевий" рівень небезпеки. Внаслідок негоди загинув чоловік літнього віку.

Також підтоплено кілька селищ в італійській провінції Салерно. Під водою опинилися і поля.

"Висока вода може протриматися до кінця тижня", - йдеться в сюжеті.

Вас також можуть зацікавити новини