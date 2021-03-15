Пекін накрила потужна піщана буря і огорнув смог: небо стало помаранчевим (фоторепортаж, відео)

Концентрація дрібних твердих частинок в повітрі перевищила норму в 160 разів.

Сьогодні вранці, 15 березня, столицю Китаю, Пекін, накрила піщана буря.

Відповідні відео опубліковані на YouTube.

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За повідомленням Пекінського центру моніторингу охорони навколишнього середовища, як передає Апостроф, концентрація дрібних твердих частинок PM 10 в центральних районах міста перевищила 8 000 мікрограм на кубічний метр. Дані показники у 160 разів перевищують максимально допустиму норму Всесвітньої організації охорони здоров'я( ВООЗ), встановлену на рівні 50 мікрограм/кубометр.

PM 10-це тверді дрібні частинки діаметром менше 10 мкм. Зранку їх концентрація в центральних районах міста досягла 8 108 мікрограм на кубометр.

Разом з тим, концентрація дрібних твердих частинок PM 2,5, що є основним джерелом смогу, досягла 523 мікрограм на кубічний метр при максимально допустимій нормі ВООЗ 25 мікрограм/кубометр.

Внаслідок бурі на дорогах виникли затори, видимість у місті не перевищує кілометра. У Пекіні оголошено жовтий рівень небезпеки, жителям не рекомендують виходити на вулицю без крайньої необхідності.

За прогнозами метеорологів, буря триватиме до ранку 16 березня. До того ж, вона може поширитися далі країною.

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