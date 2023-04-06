Очікується виникнення нових торнадо.

Вранці в середу, 5 квітня, по американському штату Міссурі пронісся торнадо. Він забрав життя п'ятьох людей, при цьому влада попереджає про можливість утворення нових торнадо.

Як повідомляє NBC, торнадо, який пронісся по південно-східному штату Міссурі, залишив масштабні руйнування. За словами метеоролога Національної метеорологічної служби Девіда Віттена, торнадо пронісся сільською місцевістю округу Боллінджер на південь від Сент-Луїса зі швидкістю близько 45 миль на годину. Торнадо вирував приблизно 15 хвилин між 3:30 та 4:00 за центральним часом.

Сержант дорожнього патруля штату Міссурі Кларк Перрот висловив надію, що число жертв не збільшиться.

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"Збиток досить великий. Просто несамовито це бачити", – описав він подію.

Торнадо в США

У суботу, 25 березня, по США пронісся потужний торнадо, що забрав життя 23 осіб. Найбільше постраждали штати Міссісіпі і Алабама.

Раніше торнадо обрушився на Штати наприкінці лютого. Тоді йому передував потужний зимовий шторм. Через стихію без світла залишилися десятки тисяч будинків у Каліфорнії, Техасі та Оклахомі.

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