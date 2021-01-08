2020 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень
Рекорд минулого року – зростання на 1,25 градуса за Цельсієм вище доіндустріального рівня.
2020-й рік обійшов 2016-й як найспекотніший за всю історію спостережень.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Службу моніторингу клімату Європейського союзу Copernicus (C3S).
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За її даними, починаючи з 2015-го, шість років поспіль є найтеплішими з зареєстрованих, так само, як і 20-ть з останніх 21 року, що свідчить про стійку тенденцію.
Рекорд минулого року – зростання на 1,25 градуса за Цельсієм вище доіндустріального рівня – був тим більш тривожним, бо він був досягнутий без сприяння періодичного природного погодного явища, відомого як Ель-Ніньо, яке в сумі давало два десятих градуса за даними НАСА і Британського метеорологічного бюро.
«Це ще одне нагадування про невідкладність амбітних скорочень викидів для запобігання несприятливих кліматичних впливів в майбутньому», – наголосив директор C3S Карло Буонтемпо.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у 2020 році у Києві зафіксували 36 температурних рекордів. Найбільше – у березні.
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