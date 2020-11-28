Мороз на Заході і тепло на Сході: прогноз погоди на 29 листопада (карта)
За даними синоптиків, у неділю, 29 листопада, у західних областях переважно сніг, який протягом понеділка-вівторка припиниться.
В останню осінню неділю 2020 року погода в Україні буде морозною на Заході і помірно теплою на Сході. Крім того, 29 листопада на значній території країни варто очікувати опадів.
Температура повітря в західних областях складе від -1 до +2 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Фейсбуці.
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На Півночі очікують 0...+3 градуси, в центрі – 0...+4. Найтепліше буде на Півдні та Сході. Тут стовпчики термометрів сягатимуть +4...+9 градусів, а в Криму – навіть +14.
"Неділя в Україні покаже температурний контраст від 1 градуса морозу на Заході до +14 градусів на Півдні", – зауважила Діденко.
У Києві прогнозують хмарну та вологу погоду. Вночі у столиці вдарять приморозки, вдень буде до +2 градуси.
У західних, північних та центральних областях попереджають про дощ та мокрий сніг. На Сході суттєві опади малоймовірні.
Прогноз погоди в містах України на неділю, 29 листопада:
Ужгород – 0...+2
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – 0...2
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1...+1
Рівне – 0…+2
Житомир – +1...+3
Вінниця – +1...+3
Одеса – +5...+7
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +7...+9
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +2...+4
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +3...+5
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +5...+7
Луганськ – +3...+5
Харків – +4...+6
Київ – +1...+3
За даними синоптиків, у неділю, 29 листопада, у західних областях переважно сніг, який протягом понеділка-вівторка припиниться.
У понеділок-вівторок, 30 листопада - 1 грудня, у більшості областей температура поступово знизиться на 2-5 градусів.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у грудні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (у Криму до 4 градусів тепла). Це на 1-1, 5 градусів вище середніх багаторічних значень.
- Вінниця+3°... -3°
- Дніпро+10°... +6°
- Донецьк+7°... -3°
- Житомир+3°... -2°
- Запоріжжя+11°... +6°
- Івано-Франківськ+4°... -2°
- Київ+3°... -3°
- Кропивницький+6°... +2°
- Луганськ+6°... -2°
- Луцьк+3°... -2°
- Львів+2°... -3°
- Миколаїв+9°... 0°
- Одеса+9°... +1°
- Полтава+6°... +4°
- Рівне+2°... -3°
- Сімферополь+14°... +3°
- Суми+4°... +2°
- Тернопіль+3°... -2°
- Харків+8°... +3°
- Херсон+14°... 0°
- Хмельницький+2°... -4°
- Черкаси+4°... 0°
- Чернігів+4°... -3°
- Чернівці+3°... -1°