Мороз на Заході і тепло на Сході: прогноз погоди на 29 листопада (карта)

За даними синоптиків, у неділю, 29 листопада, у західних областях переважно сніг, який протягом понеділка-вівторка припиниться.

Прогноз погоди на 29 листопада / фото УНІАН

В останню осінню неділю 2020 року погода в Україні буде морозною на Заході і помірно теплою на Сході. Крім того, 29 листопада на значній території країни варто очікувати опадів.

Температура повітря в західних областях складе від -1 до +2 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Фейсбуці.

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На Півночі очікують 0...+3 градуси, в центрі – 0...+4. Найтепліше буде на Півдні та Сході. Тут стовпчики термометрів сягатимуть +4...+9 градусів, а в Криму – навіть +14.

"Неділя в Україні покаже температурний контраст від 1 градуса морозу на Заході до +14 градусів на Півдні", – зауважила Діденко.

У Києві прогнозують хмарну та вологу погоду. Вночі у столиці вдарять приморозки, вдень буде до +2 градуси.

У західних, північних та центральних областях попереджають про дощ та мокрий сніг. На Сході суттєві опади малоймовірні.

Прогноз погоди в містах України на неділю, 29 листопада:

Ужгород – 0...+2

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – 0...2

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – 0…+2

Житомир – +1...+3

Вінниця – +1...+3

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +7...+9

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +3...+5

Харків – +4...+6

Київ – +1...+3

Прогноз погоди на 29 листопада / карта Укргідрометцентру

За даними синоптиків, у неділю, 29 листопада, у західних областях переважно сніг, який протягом понеділка-вівторка припиниться.

У понеділок-вівторок, 30 листопада - 1 грудня, у більшості областей температура поступово знизиться на 2-5 градусів.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у грудні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (у Криму до 4 градусів тепла). Це на 1-1, 5 градусів вище середніх багаторічних значень.