4 липня стане ще прохолодніше і майже по всій Україні пройдуть дощі (карта)

Лише на південному заході переважатиме суха погода.

У суботу, 4 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. Практично по всій країні пройдуть дощі, місцями з грозами, лише на південному заході переважатиме погода без опадів. Температура продовжить поступово знижуватися. Лише на сході температура ще підніметься до "тридцяток", але на решті території вже будуть більш комфортні показники. Про це повідомляє Погода УНІАН.

На заході України сьогодні буде найпрохолодніше. Тут протягом дня очікується +17°...+22°, на Закарпатті повітря прогріється до +24°. Усюди, крім Закарпатської області, буде мінлива хмарність і невеликі дощі, місцями – з грозами. На Закарпатті – сухо і ясно.

На півночі України температура знизиться до +19°...+24°. Тут очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть дощі, зливи та грози.

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На сході України сьогодні буде найспекотніше. Тут повітря прогріється до +27°...+31°, однак також пройдуть дощі та грози, після чого температура почне знижуватися – завтра тут уже буде трохи прохолодніше.

У центральній частині України очікуються комфортні для літа +20°...+26°. У більшості областей пройдуть дощі, місцями грози, лише у Вінницькій області ймовірність опадів менша.

Південь України сьогодні прогріється до +26°...+28°. Тут також пройдуть короткочасні дощі, лише в Одеській області – переважно сухо.

4 липня – яке сьогодні свято, прикмети погоди

4 липня – день святого Андрія, архієпископа Критського. За прикметами, якщо ввечері жаби голосно квакають, то незабаром почнуться дощі.

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