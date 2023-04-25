Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано.

Станом на 9:30 25 квітня рівень води у Дніпрі біля моста "Метро" у Києві становить вже 9 294 см, повідомляє прес-служба Київської військової державної адміністрації.

За останню добу вода піднялася на 11 см, уточнюють у КМВА. Водночас до критичного для столиці рівня залишається ще більше 1 метра.

"Утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок", - йдеться у повідомленні КМВА.

Відео дня

Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано.

"Ми уважно слідкуємо за динамікою цьогорічного водопілля в Києві. Всі відповідні служби готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Погода в Києві та Україні 25 квітня - що відомо

Найближчий тиждень принесе в Україну похолодання і періодичні дощі різної інтенсивності. У середу, 26 квітня, в Києві очікується похолодання, яке супроводжуватиметься опадами. Дощі триватимуть у четвер, а вже в п’ятницю знову визирне сонце та почнуть підвищуватися температурні показники.

Попри похолодання, останній тиждень квітня в Україні буде досить теплим, але вологим.

Вас також можуть зацікавити новини: