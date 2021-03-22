Рвучкий вітер та сніг: синоптик розказала про погоду на завтра
У вівторок в Україні очікуються дощі, сніг та мокрий сніг.
23 березня, у Всесвітній день метеоролога, в Україні втримається волога погода.
Дощі та мокрий сніг: стало відомо, якою буде погода в Україні цього тижня (карта, відео)
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, у більшості областей піде сніг та мокрий сніг, а в Криму та Приазов'ї ймовірний невеликий дощ.
Вітер буде рвучким, часом до сильного, північного напрямку.
"Температура повітря найближчої ночі становитиме 0...-5 морозу, завтра вдень очікується +1...+5 градусів, в Криму та на Закарпатті +4...+8 градусів", - повідомила синоптик.
У Києві, за словами Діденко, вівторок буде вітряним, прохолодним та з періодичним невеликим снігом. Вночі у столиці -3...-5 градусів, завтра вдень +2...+4 градуси. Вітер - з півночі, поривчастий, до сильного.
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