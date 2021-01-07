Українців попередили про ожеледицю, мокрий сніг та дощ 8 січня

13:38, 7 січня 2021
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На півдні та заході країни опади не очікуються.

В Україні очікується дощ і ожеледиця  \ фото УНІАН
В Україні очікується дощ і ожеледиця  \ фото УНІАН

Завтра майже в усіх областях України очікуються мокрий сніг, дощ та ожеледиця.

До України йдуть морози: на вихідних країну засипле снігом, температура вдень опуститься до -3° (карта)Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

«8 січня у північних, східних, вночі і центральних областях мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця», - зазначається у повідомленні.

На решті території України опади не очікуються.

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Автор: Вікторія Токарєва

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Теги: погодапрогноз погоди
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