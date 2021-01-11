У Грецію прийшла аномально тепла зима: люди рятуються на пляжах (фото)

В одному з регіонів Греції стовпчики термометрів піднялися до +31°.

Греки вибираються на пляжі, щоб врятуватися від аномально теплої зими / фото REUTERS

У Греції синоптики фіксують аномально теплу зиму.

Про це повідомляє REUTERS.

Місцеві жителі змушені рятуватися від спеки в міських парках і на пляжах.

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Як повідомляється, температура в Афінах досягала +23°, люди байдикували на піску, купалися в морі і гуляли по набережній. А в одному з регіонів Греції стовпчики термометрів піднялися до +31°.

Відзначається, що поліція регулярно проводить патрулювання, щоб контролювати натовп в умовах пандемії коронавірусу.

За даними Національної обсерваторії Афін, за останні 50 років такі високі температури в січні спостерігалися лише у 1987 і 2010 роках.

"Це ненормально. У цей час минулого року було холодно", - розповів 65-річний Кіріакос Пітуліс. "З іншого боку, це допомагає, тому що люди замкнені вдома і хочуть піти куди-небудь, щоб випустити пар. Вони не можуть весь час залишатися вдома".

Відзначимо, що в Афінах середня температура в січні зазвичай становить +10,2°.

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