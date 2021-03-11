Температура у Карпатах впала до -13°, можливий схід лавин (фото)

При цьому у горах встановилася ясна погода.

У горах сьогодні чудова погода / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні у Карпатах температура знизилася до -13°.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -13°, вітер південно-західний 3-4 м/с, ясно", - йдеться у повідомленні.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, у зв'язку зi снiгопадами 11 березня у високогiр'ї Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека - 3 рiвень.

Прогноз погоди в Україні на 11 березня: дані Погоди УНІАН

У четвер, 11 березня, практично по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. Сонячно буде на Одещині та Харківщині. На півночі, як і раніше, протримається морозна погода: температура в Харкові не підніметься вище -4°. На решті території очікується до +6°.

У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -4°, вдень +2°.

У Львові в четвер очікується хмарна погода з проясненнями, вночі -1°, вдень +4°.

В Одесі 11 березня - сонячно, температура вночі -2°, вдень +4°.