Температура у Карпатах впала до -13°, можливий схід лавин (фото)
При цьому у горах встановилася ясна погода.
Сьогодні у Карпатах температура знизилася до -13°.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.
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"На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -13°, вітер південно-західний 3-4 м/с, ясно", - йдеться у повідомленні.
За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, у зв'язку зi снiгопадами 11 березня у високогiр'ї Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека - 3 рiвень.
Прогноз погоди в Україні на 11 березня: дані Погоди УНІАН
У четвер, 11 березня, практично по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. Сонячно буде на Одещині та Харківщині. На півночі, як і раніше, протримається морозна погода: температура в Харкові не підніметься вище -4°. На решті території очікується до +6°.
У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -4°, вдень +2°.
У Львові в четвер очікується хмарна погода з проясненнями, вночі -1°, вдень +4°.
В Одесі 11 березня - сонячно, температура вночі -2°, вдень +4°.
- Вінниця+1°... -4°
- Дніпро0°... -10°
- Донецьк-3°... -15°
- Житомир+2°... -3°
- Запоріжжя+1°... -10°
- Івано-Франківськ+6°... -1°
- Київ+2°... -4°
- Кропивницький+1°... -7°
- Луганськ-6°... -14°
- Луцьк+2°... -2°
- Львів+5°... -1°
- Миколаїв+4°... -6°
- Одеса+4°... -1°
- Полтава-1°... -9°
- Рівне+1°... -2°
- Сімферополь-1°... -8°
- Суми-2°... -9°
- Тернопіль+1°... -2°
- Харків-4°... -12°
- Херсон+3°... -8°
- Хмельницький+1°... -3°
- Черкаси0°... -6°
- Чернігів+1°... -7°
- Чернівці+5°... -2°