Сьогодні у Києві буде похмуро, але без опадів

Вдень температура не перевищить +9°.

Сьогодні в Києві буде прохолодно / Фото ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 6 листопада, в Києві буде похмуро. Стовпчики термометрів не піднімуться вище +9°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе +7°, а вдень повітря прогріється максимум до +9°.

Вітер західного напрямку зі швидкістю до 4,7 м/с. Без опадів.

Атмосферний тиск - 755 мм рт. ст.

Народний прогноз

6 листопада. Ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість». Народна назва: день Афанасія. Скіпка метає іскри і не загоряється — до відлиги. Скіпка тріщить — до морозу.

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