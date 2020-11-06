Сьогодні у Києві буде похмуро, але без опадів
Вдень температура не перевищить +9°.
У п'ятницю, 6 листопада, в Києві буде похмуро. Стовпчики термометрів не піднімуться вище +9°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Завтра на українців чекає приємна осіння погода: температура до +13°, без опадів (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе +7°, а вдень повітря прогріється максимум до +9°.
Вітер західного напрямку зі швидкістю до 4,7 м/с. Без опадів.
Атмосферний тиск - 755 мм рт. ст.
Народний прогноз
6 листопада. Ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість». Народна назва: день Афанасія. Скіпка метає іскри і не загоряється — до відлиги. Скіпка тріщить — до морозу.
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+7°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:+7 °
Мін./mакс. температура:+7° / +22°
Вологість:74 %
Тиск:762 мм
Вітер: 1.8 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:06:43
Захід17:02
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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