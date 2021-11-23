В Одесі через щільний туман чотири літаки не змогли здійснити посадку в місцевому аеропорту.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Як повідомляється, диспетчерам довелося направляти літаки на інші аеродроми.
Зокрема, пілоти двох повітряних суден ірландського лоукостера зробили кілька кіл над містом, але не ризикнули приземлятися і полетіли до Румунії.
Не сів в Одесі і літак з польського Вроцлава. Судно, що прямувало з Варшави, повернулося в аеропорт вильоту.
Крім того, як повідомляється, був скасований вечірній рейс сполученням "Стамбул - Одеса".
Погода в Україні 23 листопада
У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вночі -2°, вдень +2°, невеликий сніг.
У Львові у вівторок буде похмуро, суцільна хмарність. Вночі +1°, вдень +3°.
У Луцьку - похмуро, суцільна хмарність, вночі +2°, вдень +4°, сніг.
У Рівному у вівторок очікується невелика хмарність, вночі +1°, вдень +3°, мокрий сніг.
У Тернополі 23 листопада вночі буде +1°, вдень +5°, похмуро, суцільна хмарність.
У Хмельницькому сьогодні буде хмарна погода з проясненнями, вночі 0°, вдень +3°.
В Івано-Франківську сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +5°.
В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть -2°...+7°, невелика хмарність.
У Чернівцях у вівторок - невелика хмарність, вночі +1°, вдень +5°.
У Вінниці буде 0°...+3°, невелика хмарність.
У Житомирі у вівторок буде вночі 0°, вдень +2°, мокрий сніг.
У Черкасах сьогодні буде невелика хмарність, вночі -4°, вдень +3°.
У Кропивницькому температура вночі буде -4°, вдень +3°, невелика хмарність, мокрий сніг.
У Полтаві - невелика хмарність, температура повітря -7°...+3°.
В Одесі 23 листопада - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -2°, вдень +8°, невеликий дощ.
У Херсоні у вівторок вночі -5°, вдень +6°, похмуро, суцільна хмарність, легкий дощ.
У Миколаєві сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, вночі -4°, вдень +6°, невеликий дощ.
У Запоріжжі температура вночі -6°, вдень +5°, невелика хмарність.
У Сумах температура повітря становитиме -8°...0°, невелика хмарність.
У Харкові - невелика хмарність, температура вночі -6°, вдень +2°.
У Дніпрі сьогодні температура вночі буде -7°, вдень +5°, невелика хмарність.
У Сімферополі у вівторок буде похмуро, -3°...+10°, сильний дощ.
У Краматорську сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -7°, вдень +4°.
У Сєвєродонецьку - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -4°, вдень +5°.
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