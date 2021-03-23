11 областей України запорошило снігом: опади продовжаться

Проїзд на автомобільних дорогах державного значення забезпечено.

В Україні протягом доби очікуються опади / фото УНІАН

Вранці в 11 областях України пройшов невеликий сніг, опади протягом доби продовжаться.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

"На ранок 23 березня невеликий сніг (1-4 см на ґрунті) спостерігався у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській, Херсонській, Рівненській і Львівській областях, в Тернопільській області туман; на решті території країни без опадів", - йдеться у повідомленні.

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Покриття на автомобільних дорогах державного значення у більшості областей мокре. Проїзд на дорогах забезпечено.

За прогнозами, сьогодні в Україні, крім крайнього півдня, очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м /с.

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