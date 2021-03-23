11 областей України запорошило снігом: опади продовжаться
Проїзд на автомобільних дорогах державного значення забезпечено.
Вранці в 11 областях України пройшов невеликий сніг, опади протягом доби продовжаться.
Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".
"На ранок 23 березня невеликий сніг (1-4 см на ґрунті) спостерігався у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській, Херсонській, Рівненській і Львівській областях, в Тернопільській області туман; на решті території країни без опадів", - йдеться у повідомленні.
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Покриття на автомобільних дорогах державного значення у більшості областей мокре. Проїзд на дорогах забезпечено.
За прогнозами, сьогодні в Україні, крім крайнього півдня, очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м /с.
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Головні новини України та світу на ранок 23 березня
- Вінниця+2°... -4°
- Дніпро+4°... -2°
- Донецьк+4°... -2°
- Житомир+2°... -4°
- Запоріжжя+5°... -2°
- Івано-Франківськ+4°... -5°
- Київ+2°... -2°
- Кропивницький+3°... -4°
- Луганськ+2°... 0°
- Луцьк+3°... -5°
- Львів+3°... -6°
- Миколаїв+6°... -4°
- Одеса+6°... -3°
- Полтава+3°... -2°
- Рівне+2°... -6°
- Сімферополь+2°... -6°
- Суми+2°... -1°
- Тернопіль+1°... -5°
- Харків+3°... -1°
- Херсон+6°... -4°
- Хмельницький+2°... -5°
- Черкаси+3°... -2°
- Чернігів+3°... -3°
- Чернівці+3°... -5°