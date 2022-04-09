Погода в Україні на початку тижня буде холодною та сирою. Ближче до вихідних очікується потепління.
Про це повідомляє УНІАН.Погода.
З понеділка, 11 квітня, в Україні очікуються дощі майже по всій території. Сухо буде у східних областях - Харківській, Луганській та Донецькій.
При цьому дощ з мокрим снігом можливий у Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, Житомирській та Вінницькій областях.
Середня температура вдень очікується на рівні +9...+11.
При цьому у вівторок, 12 квітня, та в середу, 13 квітня, очікується похмура погода, місцями можливі опади.
Потепління в Україні очікується до кінця тижня. За даними синоптика Наталії Діденко, потепління ймовірно з 15 квітня.
Водночас за даними Укргідрометцентру потеплішає вже в четвер, 14 квітня. Стовпчик термометра підніметься до +11...+13, а місцями до +16.