В Україні потеплішає місцями до + 16.

Погода в Україні на початку тижня буде холодною та сирою. Ближче до вихідних очікується потепління.

Про це повідомляє УНІАН.Погода.

З понеділка, 11 квітня, в Україні очікуються дощі майже по всій території. Сухо буде у східних областях - Харківській, Луганській та Донецькій.

При цьому дощ з мокрим снігом можливий у Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, Житомирській та Вінницькій областях.

Середня температура вдень очікується на рівні +9...+11.

При цьому у вівторок, 12 квітня, та в середу, 13 квітня, очікується похмура погода, місцями можливі опади.

Потепління в Україні очікується до кінця тижня. За даними синоптика Наталії Діденко, потепління ймовірно з 15 квітня.

Водночас за даними Укргідрометцентру потеплішає вже в четвер, 14 квітня. Стовпчик термометра підніметься до +11...+13, а місцями до +16.

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