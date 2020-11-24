Синоптик попередила українців про дощі та мокрий сніг
Температура протягом дня коливатиметься в межах +4°...+8°.
Антициклон "Валентин" у середу прийде на територію України, тому у більшості областей очікується суха погода.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Але наші східні та північні області зачепить атмосферний фронт дощем та мокрим снігом (фаза опадів - залежно від температури повітря)", - написала вона.
Вітер завтра буде західним, помірним.
Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +4°...+8°, на сході та північному сході буде холодніше, +1°...+4°.
У Києві завтра, 25 листопада, хмарно, мряка або незначний дощ. Вітер - західний, порівняно із сьогоднішнім днем, трохи послабне. Температура повітря у столиці вдень становитиме +5°...+6°.
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