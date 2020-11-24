Синоптик попередила українців про дощі та мокрий сніг

Температура протягом дня коливатиметься в межах +4°...+8°.

Місцями в Україні очікується дощ / Фото REUTERS

Антициклон "Валентин" у середу прийде на територію України, тому у більшості областей очікується суха погода.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також "На санчатах точно не покатаємося": синоптик пообіцяв українцям зими без снігу та сильних морозів

"Але наші східні та північні області зачепить атмосферний фронт дощем та мокрим снігом (фаза опадів - залежно від температури повітря)", - написала вона.

Вітер завтра буде західним, помірним.

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +4°...+8°, на сході та північному сході буде холодніше, +1°...+4°.

У Києві завтра, 25 листопада, хмарно, мряка або незначний дощ. Вітер - західний, порівняно із сьогоднішнім днем, трохи послабне. Температура повітря у столиці вдень становитиме +5°...+6°.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: