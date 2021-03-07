Похолодання та мокрий сніг: стало відомо, якою буде погода в Україні 8-го березня

У більшості регіонів України очікується незначне похолодання, можливий мокрий сніг.

На дорогах, крім південних регіонів, місцями ожеледиця / фото УНІАН, Сергій Чузавков

У Міжнародний жіночий день на більшій частині території країни, за винятком південних областей, можливий невеликий мокрий сніг і поривчастий вітер. На дорогах, крім південних регіонів, місцями ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, повідомляє "Метеопрог".

Прогноз погоди на 8 березня:

Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер західний 7-12 м / с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень + 2...+ 4 °с.

Читайте також Прикарпаття на початку весни засипало снігом (відео)У Дніпропетровській області хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер західний 7-12 м / с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень + 2...+ 4 °с.

У Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер західний 7-12 м / с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень + 1...+ 3 °с.

Західний регіон України

У Львівській області хмарно, невеликий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м / с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень + 1...+ 3 °с.

У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, невеликий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м / с.Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень 0...+ 2 °с.

В Івано-Франківській області хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м / с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень 0...+ 2 °с.

У Волинській області хмарно, невеликий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м / с.Температура повітря вночі -1...+ 1 °С, вдень 0...+ 3 °с.

У Рівненській області хмарно, невеликий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м / с.Температура повітря вночі -1...+ 1 °С, вдень 0...+ 2 °с.

У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м / с.Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень + 2...+ 4 °с.

У Закарпатській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м / с. Температура повітря вночі -3...-5 °С, вдень + 3...+ 5 °С.

Північний регіон України

У Житомирській області хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м / с.Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень + 1...+ 3 °с.

У Чернігівській області хмарно, невеликий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м / с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень -1...+ 1 °с.

У Сумській області хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м / с.Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень -1...+ 1 °с.

У Київській області хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м/с.Температура повітря вночі 0...-2 °С, вдень + 1...+ 3 °с.

Східний регіон України

У Харківській області хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 м/с.Температура повітря вночі 0...-2 °С, вдень + 1...+ 3 °с.

У Донецькій області хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 м / с.Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень + 3...+ 5 °С.

У Луганській області хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 м / с.Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень + 2...+ 4 °с.

Південний регіон України

У Запорізькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м / с.Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень + 4...+ 6 °с.

У Херсонській, Одеській та Миколаївській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м / с.Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень + 5...+ 7 °с.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 7-12 м/с.Температура повітря вночі 0...-2 °С, вдень + 5...+ 7 °с.

У Києві хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м/с.Температура повітря вночі 0...-2 °С, вдень + 1...+ 3 °с.

Сонце зійде о 6:23, а зайде о 17: 53. Довгота дня складе 11 ч. 30 хв.