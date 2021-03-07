Похолодання та мокрий сніг: стало відомо, якою буде погода в Україні 8-го березня
У більшості регіонів України очікується незначне похолодання, можливий мокрий сніг.
У Міжнародний жіночий день на більшій частині території країни, за винятком південних областей, можливий невеликий мокрий сніг і поривчастий вітер. На дорогах, крім південних регіонів, місцями ожеледиця.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, повідомляє "Метеопрог".
Прогноз погоди на 8 березня:
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер західний 7-12 м / с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень + 2...+ 4 °с.
Прикарпаття на початку весни засипало снігом (відео)У Дніпропетровській області хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер західний 7-12 м / с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень + 2...+ 4 °с.
У Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер західний 7-12 м / с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень + 1...+ 3 °с.
Західний регіон України
У Львівській області хмарно, невеликий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м / с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень + 1...+ 3 °с.
У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, невеликий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м / с.Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень 0...+ 2 °с.
В Івано-Франківській області хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м / с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень 0...+ 2 °с.
У Волинській області хмарно, невеликий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м / с.Температура повітря вночі -1...+ 1 °С, вдень 0...+ 3 °с.
У Рівненській області хмарно, невеликий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м / с.Температура повітря вночі -1...+ 1 °С, вдень 0...+ 2 °с.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м / с.Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень + 2...+ 4 °с.
У Закарпатській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м / с. Температура повітря вночі -3...-5 °С, вдень + 3...+ 5 °С.
Північний регіон України
У Житомирській області хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м / с.Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень + 1...+ 3 °с.
У Чернігівській області хмарно, невеликий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м / с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень -1...+ 1 °с.
У Сумській області хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м / с.Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень -1...+ 1 °с.
У Київській області хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м/с.Температура повітря вночі 0...-2 °С, вдень + 1...+ 3 °с.
Східний регіон України
У Харківській області хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 м/с.Температура повітря вночі 0...-2 °С, вдень + 1...+ 3 °с.
У Донецькій області хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 м / с.Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень + 3...+ 5 °С.
У Луганській області хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 м / с.Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень + 2...+ 4 °с.
Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м / с.Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень + 4...+ 6 °с.
У Херсонській, Одеській та Миколаївській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м / с.Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень + 5...+ 7 °с.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 7-12 м/с.Температура повітря вночі 0...-2 °С, вдень + 5...+ 7 °с.
У Києві хмарно, невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м/с.Температура повітря вночі 0...-2 °С, вдень + 1...+ 3 °с.
Сонце зійде о 6:23, а зайде о 17: 53. Довгота дня складе 11 ч. 30 хв.
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- Кропивницький+4°... -2°
- Луганськ+2°... -4°
- Луцьк+3°... -1°
- Львів+4°... -3°
- Миколаїв+6°... -2°
- Одеса+7°... -2°
- Полтава+3°... -1°
- Рівне+1°... -2°
- Сімферополь+1°... -3°
- Суми+2°... -1°
- Тернопіль+3°... -2°
- Харків+3°... -1°
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- Чернівці+7°... -4°