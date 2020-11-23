В Україні потеплішає до +11°, але у суботу знову повернеться сніг: погода на тиждень (карта)

На цьому тижні Україну не тільки накриють дощі і сніг, а й порадує сонце.

На цьому тижні українців чекає пара теплих днів / Фото REUTERS

Цього тижня в Україні знову потеплішає. Температурний максимум цих днів сягне + 11°. У четвер і п'ятницю українців порадує сонячна погода. У суботу в багатьох областях очікуються дощі та мокрий сніг.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Так, у понеділок, 23 листопада, опадів не очікується. Похмуро майже по всій території країни, сонячна погода очікується на Київщині, Одещині, Херсонщині та в Чернівцях.

Погода в Україні на 23 листопада / фото УНІАН

У вівторок північний схід накриють дощі. Опади очікуються також на Житомирщині та в Сімферополі. В інших областях - мінлива хмарність.

Погода в Україні 24 листопада / фото УНІАН

У середу опади перемістяться на північ і трохи зачеплять схід - невеликий дощ очікується і в Дніпрі. На Сумщині та Харківщині - зливи. На всій решті території-хмарно з проясненнями. Температура залишиться без змін - денний мінімум складе +2°.

Погода в Україні на 25 листопада / фото УНІАН

У четвер в Україну повернеться сонячна погода. Вона порадує жителів західних і південних регіонів. Температурний максимум 26 листопада становитиме +8°.

Погода в Україні на 26 листопада / фото УНІАН

У п'ятницю сонячна погода переміститься в Кривий Ріг і Полтаву, також порадує жителів Одеси і Сімферополя. У Рівному очікується невеликий дощ, у Чернігові - злива. Температура сягне +11°.

Погода в Україні 27 листопада / фото УНІАН

У суботу в багатьох областях очікуються дощі та мокрий сніг. Температура повітря залишиться практично без змін.

Погода на 28 листопада / фото УНІАН

У неділю опади підуть, а небо залишиться таким же хмарним. Температура вдень коливатиметься в районі +2°...+10°.

Погода в Україні 29 листопада / фото УНІАН

Народний прогноз

23 листопада — день пам'яті апостолів Ераста та Родіона, Олімпа, Сосіпатра, Ореста, Костянтина і Юрія. Ераст на все здатний: і на холод, і на голод, і на хуртовину. З Ераста чекай міцного насту. Якщо цього дня на деревах іній лежить зранку, то міцному зимовому шляху довго не бути. До Введення (4 грудня) так і будуть морози змінятися відлигою, на дорогах збережеться осіннє бездоріжжя. Якщо день починався великим туманом, то чекали відлигу.

24 листопада — день преподобних Феодора Студита і Мартирія Зеленецького, Мини, Віктора, Вінкентія, Теодора, Максима, Степаниди. З Федора Студита стане холодно і сердито. З дня святого Феодора Студня прилітають зимові вітри, від яких буває холодно на дворі і морозно на землі. На Студня холоднеча що не день — лютіша і гірша. Федір на Федора морозить без розбору. Якщо день Федора Студня буває теплим, то зима буде теплою, якщо ж холодний, то вся зима холодна. На Федора дощ або сніг — бути відлизі до Введення (4 грудня).

25 листопада — свящмуч. Йосафата, Івана Милостивого, Сави Якщо дощ або сніг на Івана Милостивого, то буде відлига до Введення (4 грудня). Випав сніг — весна буде пізньою. Раніше визначали, чи затримається сніг, так: вставляли у нього соломинку, якщо вона провалювалася — сніг зійде, не провалювалася — затримається.

26 листопада — Іоанна Златоустого, архієпископа Константинопольського, Германа, Никифора. На Златоуста все поле порожнє — життя в полі завмирає, воно стає пустинним і сиротливим, земля занурюється в сон до весни. Листопадовими приморозками грудневий мороз щедрий. Іній на деревах — на гарний урожай.

27 листопада — день пам'яті апостола Пилипа, Григорія, Федора. Іній на Пилипа — буде овес, як липа. Дощить — зародить пшениця. Якщо хмарно або сніжно — травень буде негожий. Іній на деревах — до морозів, туман — до відлиги, а якщо вночі був іній, вдень сніг не випаде. Вороння чорне каркає на Пилипа — до відлиги.

28 листопада — день пам'яті мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, Варвари, Дмитра. Їх вважали покровителями сімейного вогнища і захисниками від жорстоких чоловіків. Ображені жінки молилися мученикам Гурію, Самону, Авіву, щоб у домі був мир і злагода. Яка ніч у Пилипівку, такий день у Петрівку. Перший тривкий сніг випадає на ніч; денний сніг довго не затримається. Качки або гуси все частіше почали перелітати з місця на місце — на холодну зиму. Сніг, що випав на Гурія, аж до весни не розтане. На Гуріїв день зима з коня злізає, встає на ноги, кує сиві морози, стелить по річках, озерах крижані мости, сипле з одного рукава сніг, а з іншого — іній. Погода на Гурія похмура — травень буде мокрим.

29 листопада — день Святого Матвія, апостола і євангеліста, Єфросинії, Семена. На Матвія земля пріє, на Матвія земля потіє, тому що Матвій — час відлиги, правда, короткої. Якщо в день апостола Матвія віють буйні вітри, то бути завірюхам і завірюхам до Миколи зимового (19 грудня). Худий Матвій, коли не пригостив гостей.

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