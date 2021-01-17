"Зима не закінчується": синоптик розповів, коли морози підуть на спад

Потепління настане після 20-х чисел січня.

Якою буде погода найближчими днями / Фото ua.depositphotos.com

До 20-21 січня в Україні збережеться морозна погода, після чого потеплішає приблизно до нуля градусів.

Про це розповів синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик в ефірі каналу "Україна 24".

"За прогнозами 20-21 січня почне поступово підвищуватися температура, приблизно 25-го буде тепло, вдень близько 0 на території України. На мороз потрібно, звичайно, звертати увагу, в цьому місяці дуже холодно", - зазначив він.

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За словами синоптика, "зима не закінчується, тільки її середина".

"Попередні прогнози говорять, що на початку лютого знову будуть морози, 10-15 градусів, але більше це буде на сході країни. Зараз всі ЗМІ люблять вживати слово" аномалія", нібито це щось таке, чого раніше не було або було раз на 100 років. Такі морози більше схожі на норму, єдине, що останні 20 років трохи тепліше зими на території України. Для 1980-х років це була нормальна типова зима. Ми просто відвикли від таких зим, зі снігом, морозом, але якщо брати кліматичні норми – це не відхилення", - сказав він.

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