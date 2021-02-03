Рятувальники попереджають: завтра на Україну налетить сильний вітер
Пориви сягнуть 20 м/с.
Завтра, 4 лютого, в Україні прогнозують сильні пориви вітру.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.
Карпати накрила заметіль, видимості практично немає (фото)
"У західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Таким погодним умовам надано I рівнень небезпечності, жовтий.
Попередження про негоду на Закарпатті
Сьогодні, 3 лютого, на високогір"ї Закарпатської області утримується помірна снiголавинна небезпека (IІ рiвень).
Завтра, 4 лютого, у зв'язку з відлигою та опадами очікується значна сніголавинна небезпека (IІI рiвень).
Також внаслідок дощів та танення снігу в горах, на річках області очікуються підвищення рівнів води до 1,2 м. Можливе підтоплення понижених місць, особливо в населених пунктах. Таким погодним умовам надано зелений рівень небезпеки.
Підвищення рівнів води у нижніх течіях річок 4-5 лютого:
- Боржава - Ремети: підвищення на 1,5 - 2 м, вихід води на заплаву (рівень небезпеки жовтий);
- Латориця - Чоп: збережеться високий шар води на заплаві з поступовим підвищенням (рівень небезпеки жовтий);
- Стара - Зняцево: початковий вихід води на заплаву міждамбового простору (рівень небезпеки жовтий).
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- Луцьк+3°... +1°
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- Полтава+2°... 0°
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