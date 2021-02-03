Рятувальники попереджають: завтра на Україну налетить сильний вітер

14:51, 3 лютого 2021
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Пориви сягнуть 20 м/с.

Українців попередили про сильний вітер / Фото REUTERS
Українців попередили про сильний вітер / Фото REUTERS

Завтра, 4 лютого, в Україні прогнозують сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.

Карпати накрила заметіль, видимості практично немає (фото)

"У західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Таким погодним умовам надано I рівнень небезпечності, жовтий.

Попередження про негоду на Закарпатті

Сьогодні, 3 лютого, на високогір"ї Закарпатської області утримується помірна снiголавинна небезпека (IІ рiвень).

Завтра, 4 лютого, у зв'язку з відлигою та опадами очікується значна сніголавинна небезпека (IІI рiвень).

Також внаслідок дощів та танення снігу в горах, на річках області очікуються підвищення рівнів води до 1,2 м. Можливе підтоплення понижених місць, особливо в населених пунктах. Таким погодним умовам надано зелений рівень небезпеки.

Підвищення рівнів води у нижніх течіях річок 4-5 лютого:

  • Боржава - Ремети: підвищення на 1,5 - 2 м, вихід води на заплаву (рівень небезпеки жовтий);
  • Латориця - Чоп: збережеться високий шар води на заплаві з поступовим підвищенням (рівень небезпеки жовтий);
  • Стара - Зняцево: початковий вихід води на заплаву міждамбового простору (рівень небезпеки жовтий).

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Автор: Олена Пилипчак

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