На Закарпатті через відлигу можливий схід лавин, рівень води у річках підвищиться на 2 метри

Завтра у горах очікується сніголавинна небезпека IІI рiвня.

Науковець вимірює ступінь лавинної небезпеки / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 3 лютого, на високогір"ї Закарпатської області утримується помірна снiголавинна небезпека (IІ рiвень).

Про це повідомляє Закарпатський обласний центр з гідрометеорології.

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Завтра, 4 лютого, у зв'язку з відлигою та опадами очікується значна сніголавинна небезпека (IІI рiвень).

Також внаслідок дощів та танення снігу в горах, на річках області очікуються підвищення рівнів води до 1,2 м. Можливе підтоплення понижених місць, особливо в населених пунктах. Таким погодним умовам надано зелений рівень небезпеки.

Підвищення рівнів води у нижніх течіях річок 4-5 лютого:

Боржава - Ремети: підвищення на 1,5 - 2 м , вихід води на заплаву (рівень небезпеки жовтий);

, вихід води на заплаву (рівень небезпеки жовтий); Латориця - Чоп: збережеться високий шар води на заплаві з поступовим підвищенням (рівень небезпеки жовтий);

Стара - Зняцево: початковий вихід води на заплаву міждамбового простору (рівень небезпеки жовтий).

Заметіль у Карпатах

Незважаючи на відлигу, сьогодні, 3 лютого, в українських Карпатах продовжується справжня зима.

"Так, станом 08:30 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -5°, хмарно", - йдеться у повідомленні.

Видимості практично немає - вона сягає 30 метрів. Вітер - штормовий, південно-західний до 19 м/с.