Стихія вирує в Омані та Ірані, існує загроза повеней.

Циклон "Шахін" налетів на Оман та Іран. В результаті стихії вже загинули дев'ять осіб, серед яких дитина.

Про це повідомляє Aljazeera.

За даними агентства, в Омані двоє азіатських робітників загинули в результаті зсуву. Одну дитину віднесло водою, пізніше було виявлено її тіло. Ще одна людина зникла безвісти. А в Ірані в результаті стихії загинули шестеро людей.

Жителів закликали покинути прибережні райони, а влада затримала рейси в столицю оману Маскат і з неї.

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"Око тропічного циклону в цей час проникає між штатами Мусана і Сувайк, супроводжуючись дуже сильним дощем і потужним вітром. Швидкість вітру становить 120-150 км/год", - йдеться в повідомленні.

Фахівці кажуть, що необхідно готуватися до повеней, тому що пустельний ґрунт не здатен вбирати воду.

Нагадаємо, у Таїланді тропічний шторм Dianmu викликав масштабні повені. Вже відомо про сімох загиблих. Постраждало практично півкраїни. Місцева влада оголосила, що постраждали 197795 домашніх господарств в 30 провінціях, в основному на півночі, північному сході та в центрі Таїланду.

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Автор: Катерина Лиманська