Столиця Таїланду Бангкок також готується до повені.

У Таїланді тропічний шторм Dianmu викликав масштабні повені. Вже відомо про сімох загиблих. Постраждало практично півкраїни.

Про це повідомляє Aljazeera.

За даними телекомпанії, 7 людей загинули та двоє зникли безвісти в результаті стихії.

Місцева влада оголосила, що постраждали 197795 домашніх господарств в 30 провінціях, в основному на півночі, північному сході та в центрі країни.

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Як повідомляється, у багатьох регіонах як і раніше прогнозуються сильні дощі. До "великої води" готуються і в столиці Таїланду - Бангкоку. Місто розташоване в низині та вразливе для повеней.

У багатьох місцях накопичилося по груди води. Люди рятують свої пожитки на човнах. У постраждалих районах не працює нічого, навіть продуктові магазини, йдеться в сюжеті ТСН.

Нагадаємо, минулими вихідними тропічний шторм прокотився по північній частині Таїланду, спричинивши повені, внаслідок яких постраждали майже 59 тисяч сімей.

Відзначимо, що в Таїланді тропічний клімат, і в сезон дощів з липня по жовтень часто відбуваються повені, що завдають шкоди на мільйони доларів.

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Автор: Катерина Лиманська