Це відбувається через теплу та суху погоду.

У Києві станом на 17 вересня середньодобовий вміст діоксиду азоту перевищує гранично допустимі концентрації, що може негативно впливати на самопочуття людей. Про це свідчать дані стаціонарних пунктів спостереження Укргідрометцентру.

Протягом 18-19 вересня через суху та теплу погоду вміст діоксиду азоту в повітрі перевищуватиме критичний рівень, а саме 5 гранично допустимих концентрацій.

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"Тепла та суха погода сприятиме накопиченню й інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду) в приземному шарі повітря", - йдеться у повідомленні.

Водночас синоптики додали, що 20-22 вересня північний вітер та зниження температури вночі та зранку буде сприяти поступовому зменшенню концентрацій забруднюючих речовин.

Забруднення повітря у Києві - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня у Києві спостерігалося тимчасове погіршення якості повітря. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря були пожежі в екосистемах. Зокрема - горіння торфу в 6 осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київщини.

Крім того, пожежі були можливою причиною неприємного запаху у столиці. Фахівці рекомендували, у випадку появи задимленості зачинити вікна та відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.

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