На ранок 3 вересня у столиці середній рівень забрудненості повітря, радіаційний фон – у нормі.

У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, інформують у Київській міській держадімінстрації.

Як зазначається у повідомленні, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах. Зокрема - горіння торфу в 6 осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київщини.

Також пожежі є можливою причиною неприємного запаху у столиці.

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Фахівці рекомендують, у випадку появи задимленості зачинити вікна та відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.

Загальний індекс якості повітря станом на ранок: 40 (низький рівень забрудненості) на стаціонарному пункті моніторингу за адресою вул. Турівська, 28 та 48 (низький рівень забрудненості) - на вул. Щусєва, 20. Ще на трьох постах зафіксовано середній рівень забрудненості: показник 56 - на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97;

62 - за адресою вул. Китаївська, 22;

58 - вул. Архітектора Вербицького, 26.

Згідно з даними КМДА, радіаційний фон – у нормі (0,10 мкЗв/год - 0,12 мкЗв/год).

Попередження Укргідрометцентру

До 5 вересня у Києві та області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погодні умови в ці дні сприяють високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання — відкритого вогню.

У КМДА закликали мешканців столиці дотримуватись правил протипожежної безпеки, бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях.

Зміна погоди в Україні - прогноз

Водночас на цьому тижні прогнозується зміна погоди в деяких областях. Там місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі й грози. На сході країни подекуди спостерігатимуться пориви вітру 15-20 м/с. Денні максимуми температури дещо знизяться.

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