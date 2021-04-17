До України йде циклон.

Погода в Україні у неділю, 18 квітня, буде доволі прохолодною. На Півночі та у частині західних й центральних областей дощитиме. Температура у деяких регіонах підніметься до +15.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, найтепліше традиційно буде на Півдні. На Миколаївщині, Херсонщині та в окупованому Криму прогнозують +13...+15 градусів. В Одеській області – трохи холодніше.

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Північ накриють дощі. На Чернігівщині похолодає до +10...+12 градусів. Натомість на Житомирщині температура повітря прогріється аж до +14.

Частину регіонів на Заході накриють опади. Температура коливатиметься від +11 до +14 градусів. Дощитиме у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

На Сході хмарна погода буде триматися до самого вечора. Проте опадів очікувати не варто. Найтепліше буде на Донеччині, там стовпчики термометрів піднімуться до +15.

Водночас у центральних областях також буде досить тепло. Вдень синоптики прогнозують там хмарну погоду з проясненнями. Проте опадів там також не буде.

У Києві неділя буде вологою та прохолодною. Подекуди падатиме дощ, вдень температура коливатиметься у межах +10...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко

Як розповіла на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко, до України насувається циклон: буде похолодання та навіть заморозки. За її словами, всередині наступного тижня до країни прийде холодний циклон.

"20-22 квітня припреться до України черговий циклон на наші голови: побільшає опадів, вітру, буде холоднувато", - повідомила Діденко.

У неділю, 18 квітня, у більшості областей вдень очікується 10-14 градусів тепла. На півночі та північному сході буде прохолодніше: 7-12 вище нуля. Натомість у Карпатах місцями температура опуститься нижче нуля.

У столиці стовпчики термометрів покажуть близько +11. Завтра у столиці буде волого та прохолодно.

Синоптикиня попереджає про заморозки цієї ночі.

"Проте циклон із дощами "прикриють" від заморозків Чернігівщину, Полтавщину, Сумщину, Київщину, ймовірно, Житомирщину та Рівненщину. На решті території України 18 квітня буде без опадів", - повідомила Діденко.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +12...+14

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +12...+14

Рівне – +11...+13

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +10...+12

Суми – +11...+13

Полтава – +12...+14

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +12...+14

Харків – +12...+14

Київ – +11...+13

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Автор: Вікторія Гордієнко