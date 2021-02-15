Завтра на киян чекає сонячний день, температура вночі впаде до -19°

17:00, 15 лютого 2021
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Снігопади припиняться.

Завтра у столиці очікується ясний день / Фото ua.depositphotos.com
Завтра у столиці очікується ясний день / Фото ua.depositphotos.com

Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -19°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -11°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Снігопади припиняться і визирне сонце: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)

Весь день буде ясна і безхмарна погода. 

Швидкість вітру вдень складе 1 м/с.

Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 16 лютого

16 лютого - день Семена та Ганни. Сніг у цей день віщує дощове літо.

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Автор: Олена Пилипчак

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