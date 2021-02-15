Завтра на киян чекає сонячний день, температура вночі впаде до -19°
Снігопади припиняться.
Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -19°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -11°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Снігопади припиняться і визирне сонце: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)
Весь день буде ясна і безхмарна погода.
Швидкість вітру вдень складе 1 м/с.
Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 16 лютого
16 лютого - день Семена та Ганни. Сніг у цей день віщує дощове літо.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- Синоптик назвала дату різкого потепління в Україні
- На цьому тижні Україну накриють морози і снігопади, а до вихідних прийде потепління (карта, відео)
- Снігові замети на Прикарпатті досягли висоти в 1,5 метра, дороги до півсотні сіл повністю замело (відео)
- "Морози почнуть відчутно слабшати": синоптик пообіцяла українцям потепління вже цього тижня
- До -26°: синоптики прогнозують українцям ще кілька днів сильних морозів
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця-4°... -18°
- Дніпро-5°... -16°
- Донецьк-5°... -14°
- Житомир-5°... -20°
- Запоріжжя-5°... -13°
- Івано-Франківськ-3°... -15°
- Київ-6°... -18°
- Кропивницький-4°... -16°
- Луганськ-5°... -14°
- Луцьк-4°... -16°
- Львів-3°... -14°
- Миколаїв-1°... -11°
- Одеса-1°... -11°
- Полтава-7°... -18°
- Рівне-6°... -18°
- Сімферополь-5°... -12°
- Суми-9°... -23°
- Тернопіль-4°... -19°
- Харків-7°... -16°
- Херсон-1°... -9°
- Хмельницький-5°... -18°
- Черкаси-7°... -21°
- Чернігів-7°... -20°
- Чернівці-2°... -13°
+1°
Погода Стерлінг - хмарно, невеликий дощ
Відчувається як:-3 °
Мін./mакс. температура:0° / +3°
Вологість:91 %
Тиск:759 мм
Вітер: 2.5 м/с
Ймовірність опадів:61 %
Схід:07:01
Захід17:46
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин