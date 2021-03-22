Сьогодні у Києві - сніг з дощем, температура не перевищить +3°

08:30, 22 березня 2021
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Весь день у столиці очікується хмарна погода.

Сьогодні в Києві можливі опади / Фото ua.depositphotos.com
Сьогодні в Києві можливі опади / Фото ua.depositphotos.com

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -4°, а вдень термометри покажуть +3°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Весь день у Києві буде хмарна погода. Вдень очікується невеликий дощ зі снігом.

Швидкість вітру вдень складе 4,1 м/с.

Атмосферний тиск 740 мм ртутного стовпа.

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Автор: Олена Пилипчак

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