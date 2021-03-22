Сьогодні у Києві - сніг з дощем, температура не перевищить +3°
Весь день у столиці очікується хмарна погода.
Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -4°, а вдень термометри покажуть +3°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Дві області засипле снігом: прогноз погоди в Україні на сьогодні (карта)
Весь день у Києві буде хмарна погода. Вдень очікується невеликий дощ зі снігом.
Швидкість вітру вдень складе 4,1 м/с.
Атмосферний тиск 740 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 22 березня
22 березня цвірінькання горобців повідомляє про найближче потепління.
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