Завтра у Києві похолодає і піде сніг з дощем
Весь день буде хмарно.
Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -5°, а вдень термометри покажуть +3°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Україну накриють дощі і сніг, різко похолодає до +1°: прогноз погоди на завтра (карта)
Весь день буде хмарно. Очікується невеликий сніг з дощем.
Швидкість вітру вдень складе 3,5 м/с.
Атмосферний тиск 745 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 5 березня
5 березня, якщо граки і галки спочатку високо злітають, а потім стрілою спускаються до землі, значить, бути снігу.
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Погода в Україні
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Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:+6 °
Мін./mакс. температура:-3° / +11°
Вологість:52 %
Тиск:750 мм
Вітер: 7.6 м/с
Ймовірність опадів:2 %
Схід:06:38
Захід18:05
Видимість:16 км
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