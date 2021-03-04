Завтра у Києві похолодає і піде сніг з дощем

Весь день буде хмарно.

Завтра в Києві очікується невеликий сніг з дощем / Фото ua.depositphotos.com

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -5°, а вдень термометри покажуть +3°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Весь день буде хмарно. Очікується невеликий сніг з дощем.

Швидкість вітру вдень складе 3,5 м/с.

Атмосферний тиск 745 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 5 березня

5 березня, якщо граки і галки спочатку високо злітають, а потім стрілою спускаються до землі, значить, бути снігу.

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