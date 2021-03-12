Захід заллє зливами, а центр засипле снігом: докладний прогноз на сьогодні в Україні (карта, відео)

08:00, 12 березня 2021
739
Прослушать
Остановить

У центральних областях температура не підніметься вище +1°.

Сьогодні на Україну налетить негода / фото УНІАН
Сьогодні на Україну налетить негода / фото УНІАН

У п'ятницю, 12 березня, західну частину України заллє дощами, а центр засипле снігом. На півночі і сході очікується мінлива хмарність. Температура протягом дня коливатиметься на рівні -2°...+8°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

В Україні оголосили штормове попередження: на які області налетить негода (карта)

  • У Києві - сніг, температура повітря вночі 0°, вдень +1°.
  • У Чернігові - сніг, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.
  • У Львові в п'ятницю очікується хмарна погода з проясненнями, злива, вночі -3°, вдень +7°.
  • У Луцьку - хмарно з проясненнями, можлива злива, вночі -1°, вдень +5°.
  • У Рівному в п'ятницю - хмарно з проясненнями, злива, вночі -2°, вдень +3°.
  • У Тернополі 12 березня вночі буде -3°, вдень +4°, хмарно з проясненнями, дощ.
  • У Хмельницькому сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі -3°, вдень +2°.
  • В Івано-Франківську сьогодні буде хмарно з проясненнями, злива, вночі -2°, вдень +9°.
  • У Чернівцях у п'ятницю - хмарно з проясненнями, дощ, вночі -2°, вдень +8°.
  • У Вінниці сьогодні хмарно з проясненнями, сніг, -4°...+1°.
  • У Житомирі в п'ятницю - дощ, температура вночі -2°, вдень +3°.
  • У Черкасах - хмарно з проясненнями, сніг, вночі -1°, вдень +2°.
  • У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, сніг, температура вночі -2°, вдень +2°.
  • У Полтаві сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря -4°...0°.
  • В Одесі 12 березня - хмарно з проясненнями, дощ, температура вночі 0°, вдень +5°.
  • У Херсоні в п'ятницю вночі -1°, вдень +3°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві сьогодні буде хмарно з проясненнями, сніг, вночі 0°, вдень +2°.
  • У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі -4°, вдень 0°.
  • У Сумах сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...0°.
  • У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -2°.
  • У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -1°.
  • У Сімферополі в п'ятницю очікується мінлива хмарність, -4°...+2°.
  • У Краматорську - практично безхмарно, температура вночі -5°, вдень -1°. 
  • У Сєвєродонецьку - сонячно, температура вночі -6°, вдень -2°.
Прогноз погоди в Україні на 12 березня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 12 березня / фото УНІАН

Народні прикмети 12 березня

12 березня, якщо горобці копошаться у власному пір'ї, значить, бути потеплінню. Особливо добре, якщо вони це роблять під дахом будинку.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодаснігдощснігопадвеснапогода в Одесінегода в Україніпогода у Львовіпогода в Україніштормове попередженнядощ в Українісніг в Україніпогода у Києвіштормове попередження по Україніпрогноз погоди в Україніпогода на завтра
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+17°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
51 %
757 мм
5.2 м/с
44 %
Стрічка новин
Ми використовуємо cookies
Погоджуюся