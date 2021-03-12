Захід заллє зливами, а центр засипле снігом: докладний прогноз на сьогодні в Україні (карта, відео)
У центральних областях температура не підніметься вище +1°.
У п'ятницю, 12 березня, західну частину України заллє дощами, а центр засипле снігом. На півночі і сході очікується мінлива хмарність. Температура протягом дня коливатиметься на рівні -2°...+8°.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
В Україні оголосили штормове попередження: на які області налетить негода (карта)
- У Києві - сніг, температура повітря вночі 0°, вдень +1°.
- У Чернігові - сніг, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.
- У Львові в п'ятницю очікується хмарна погода з проясненнями, злива, вночі -3°, вдень +7°.
- У Луцьку - хмарно з проясненнями, можлива злива, вночі -1°, вдень +5°.
- У Рівному в п'ятницю - хмарно з проясненнями, злива, вночі -2°, вдень +3°.
- У Тернополі 12 березня вночі буде -3°, вдень +4°, хмарно з проясненнями, дощ.
- У Хмельницькому сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі -3°, вдень +2°.
- В Івано-Франківську сьогодні буде хмарно з проясненнями, злива, вночі -2°, вдень +9°.
- У Чернівцях у п'ятницю - хмарно з проясненнями, дощ, вночі -2°, вдень +8°.
- У Вінниці сьогодні хмарно з проясненнями, сніг, -4°...+1°.
- У Житомирі в п'ятницю - дощ, температура вночі -2°, вдень +3°.
- У Черкасах - хмарно з проясненнями, сніг, вночі -1°, вдень +2°.
- У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, сніг, температура вночі -2°, вдень +2°.
- У Полтаві сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря -4°...0°.
- В Одесі 12 березня - хмарно з проясненнями, дощ, температура вночі 0°, вдень +5°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі -1°, вдень +3°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві сьогодні буде хмарно з проясненнями, сніг, вночі 0°, вдень +2°.
- У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі -4°, вдень 0°.
- У Сумах сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...0°.
- У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -2°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -1°.
- У Сімферополі в п'ятницю очікується мінлива хмарність, -4°...+2°.
- У Краматорську - практично безхмарно, температура вночі -5°, вдень -1°.
- У Сєвєродонецьку - сонячно, температура вночі -6°, вдень -2°.
Народні прикмети 12 березня
12 березня, якщо горобці копошаться у власному пір'ї, значить, бути потеплінню. Особливо добре, якщо вони це роблять під дахом будинку.
Новини України: мокрий сніг падатиме у більшості регіонів, оголошено штормове попередження
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- Вінниця0°... -3°
- Дніпро-2°... -6°
- Донецьк-3°... -7°
- Житомир+1°... -1°
- Запоріжжя0°... -5°
- Івано-Франківськ+9°... -1°
- Київ0°... -1°
- Кропивницький-1°... -4°
- Луганськ-3°... -8°
- Луцьк+3°... -1°
- Львів+6°... -2°
- Миколаїв+2°... -2°
- Одеса+4°... -1°
- Полтава-1°... -6°
- Рівне+3°... -2°
- Сімферополь+2°... -3°
- Суми-1°... -6°
- Тернопіль+3°... -3°
- Харків-2°... -6°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницький+2°... -4°
- Черкаси+1°... -2°
- Чернігів0°... -2°
- Чернівці+4°... -2°
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Вітер: 5.2 м/с
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