Захід заллє зливами, а центр засипле снігом: докладний прогноз на сьогодні в Україні (карта, відео)

У центральних областях температура не підніметься вище +1°.

Сьогодні на Україну налетить негода / фото УНІАН

У п'ятницю, 12 березня, західну частину України заллє дощами, а центр засипле снігом. На півночі і сході очікується мінлива хмарність. Температура протягом дня коливатиметься на рівні -2°...+8°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

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У Києві - сніг, температура повітря вночі 0°, вдень +1°.

У Чернігові - сніг, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.

У Львові в п'ятницю очікується хмарна погода з проясненнями, злива, вночі -3°, вдень +7°.

У Луцьку - хмарно з проясненнями, можлива злива, вночі -1°, вдень +5°.

У Рівному в п'ятницю - хмарно з проясненнями, злива, вночі -2°, вдень +3°.

У Тернополі 12 березня вночі буде -3°, вдень +4°, хмарно з проясненнями, дощ.

У Хмельницькому сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі -3°, вдень +2°.

В Івано-Франківську сьогодні буде хмарно з проясненнями, злива, вночі -2°, вдень +9°.

У Чернівцях у п'ятницю - хмарно з проясненнями, дощ, вночі -2°, вдень +8°.

У Вінниці сьогодні хмарно з проясненнями, сніг, -4°...+1°.

У Житомирі в п'ятницю - дощ, температура вночі -2°, вдень +3°.

У Черкасах - хмарно з проясненнями, сніг, вночі -1°, вдень +2°.

У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, сніг, температура вночі -2°, вдень +2°.

У Полтаві сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря -4°...0°.

В Одесі 12 березня - хмарно з проясненнями, дощ, температура вночі 0°, вдень +5°.

У Херсоні в п'ятницю вночі -1°, вдень +3°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві сьогодні буде хмарно з проясненнями, сніг, вночі 0°, вдень +2°.

У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі -4°, вдень 0°.

У Сумах сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...0°.

У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -2°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -1°.

У Сімферополі в п'ятницю очікується мінлива хмарність, -4°...+2°.

У Краматорську - практично безхмарно, температура вночі -5°, вдень -1°.

У Сєвєродонецьку - сонячно, температура вночі -6°, вдень -2°.

Прогноз погоди в Україні на 12 березня / фото УНІАН

Народні прикмети 12 березня

12 березня, якщо горобці копошаться у власному пір'ї, значить, бути потеплінню. Особливо добре, якщо вони це роблять під дахом будинку.

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