Завтра практично по всій Україні - прохолодно і хмарно, температура впаде до +6° (карта)

Сонце визирне всього у декількох областях.

Завтра на українців чекає прохолодна погода / Фото ua.depositphotos.com

У четвер, 12 листопада, практично на всій території України - хмарно, лише в деяких областях ненадовго визирне сонце. Стовпчики термометрів піднімуться до +6° в центрі, до +9° - у південних областях, до +5° на сході і до +7° в західній частині країни.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві завтра буде хмарно, температура повітря вночі +2°, вдень +6°.

У Чернігові буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі 0°, вдень +4°.

У Львові в четвер хмарно, вночі +2°, вдень +7°.

У Луцьку похмуро, вночі +3°, вдень +7°.

У Рівному в четвер хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +7°.

У Тернополі температура повітря вночі +2°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра вночі +3°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.

В Івано-Франківську завтра вночі 0°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.

У Чернівцях у четвер мінлива хмарність, вночі 0°, вдень +7°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +2°...+6°.

У Житомирі в четвер хмарно, температура вночі +1°, вдень +7°.

У Черкасах вночі +2°, вдень +6°, хмарно.

У Кропивницькому похмуро, температура вночі +1°, вдень +5°.

У Полтаві завтра мінлива хмарність, температура повітря 0°...+3°.

В Одесі 12 листопада буде хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +8°.

У Херсоні в четвер вночі +1°, вдень +6°, мінлива хмарність.

У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +7°.

У Запоріжжі хмарно, температура вночі +1°, вдень +4°.

У Сумах завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря -1°...+1°.

У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +3°.

У Дніпрі хмарно, температура вночі +1°, вдень +4°.

У Сімферополі в четвер буде малохмарно, 0°...+9°.

У Краматорську завтра невелика хмарність, температура вночі -3°, вдень +5°.

У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -2°, вдень +4°.

Погода в Україні на 12 листопада / фото УНІАН

12 листопада — 3иновія-синичника, Артема, Марка, Олени, Анастасії. Цього дня — свято синички, до нас прилітають пташки-зимники — синиці, щиглі, снігурі, сойки, чечітки. Дорослі і діти майстрували годівниці для птахів. Підгодуй птахів зимою, послужать тобі весною. Масова поява синиць біля будинків — вірна ознака настання холодів. 12 листопада — і свято мисливців. У цей день мисливцям належало вбити хоча б одного зайця, а той, хто повернеться в цей день додому без здобичі, за повір'ям, на вдале полювання в цьому сезоні міг не розраховувати. А от зустріч на полюванні з вовком вважалася поганою прикметою.

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