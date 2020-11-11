Завтра практично по всій Україні - прохолодно і хмарно, температура впаде до +6° (карта)
Сонце визирне всього у декількох областях.
У четвер, 12 листопада, практично на всій території України - хмарно, лише в деяких областях ненадовго визирне сонце. Стовпчики термометрів піднімуться до +6° в центрі, до +9° - у південних областях, до +5° на сході і до +7° в західній частині країни.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
В Укргідрометцентрі розповіли, чи випаде цього тижня перший сніг
- У Києві завтра буде хмарно, температура повітря вночі +2°, вдень +6°.
- У Чернігові буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі 0°, вдень +4°.
- У Львові в четвер хмарно, вночі +2°, вдень +7°.
- У Луцьку похмуро, вночі +3°, вдень +7°.
- У Рівному в четвер хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +7°.
- У Тернополі температура повітря вночі +2°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра вночі +3°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
- В Івано-Франківську завтра вночі 0°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.
- У Чернівцях у четвер мінлива хмарність, вночі 0°, вдень +7°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +2°...+6°.
- У Житомирі в четвер хмарно, температура вночі +1°, вдень +7°.
- У Черкасах вночі +2°, вдень +6°, хмарно.
- У Кропивницькому похмуро, температура вночі +1°, вдень +5°.
- У Полтаві завтра мінлива хмарність, температура повітря 0°...+3°.
- В Одесі 12 листопада буде хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +8°.
- У Херсоні в четвер вночі +1°, вдень +6°, мінлива хмарність.
- У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +7°.
- У Запоріжжі хмарно, температура вночі +1°, вдень +4°.
- У Сумах завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря -1°...+1°.
- У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +3°.
- У Дніпрі хмарно, температура вночі +1°, вдень +4°.
- У Сімферополі в четвер буде малохмарно, 0°...+9°.
- У Краматорську завтра невелика хмарність, температура вночі -3°, вдень +5°.
- У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -2°, вдень +4°.
12 листопада — 3иновія-синичника, Артема, Марка, Олени, Анастасії. Цього дня — свято синички, до нас прилітають пташки-зимники — синиці, щиглі, снігурі, сойки, чечітки. Дорослі і діти майстрували годівниці для птахів. Підгодуй птахів зимою, послужать тобі весною. Масова поява синиць біля будинків — вірна ознака настання холодів. 12 листопада — і свято мисливців. У цей день мисливцям належало вбити хоча б одного зайця, а той, хто повернеться в цей день додому без здобичі, за повір'ям, на вдале полювання в цьому сезоні міг не розраховувати. А от зустріч на полюванні з вовком вважалася поганою прикметою.
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Погода в Україні
- Вінниця+8°... +2°
- Дніпро+6°... +1°
- Донецьк+7°... -1°
- Житомир+8°... +1°
- Запоріжжя+7°... +1°
- Івано-Франківськ+7°... +1°
- Київ+6°... +1°
- Кропивницький+6°... -1°
- Луганськ+6°... 0°
- Луцьк+8°... +2°
- Львів+7°... +3°
- Миколаїв+8°... 0°
- Одеса+9°... +5°
- Полтава+5°... 0°
- Рівне+7°... +1°
- Сімферополь+8°... +2°
- Суми+3°... -1°
- Тернопіль+6°... 0°
- Харків+5°... -2°
- Херсон+9°... +1°
- Хмельницький+7°... +2°
- Черкаси+6°... +2°
- Чернігів+4°... 0°
- Чернівці+7°... -1°
+17°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:+17 °
Мін./mакс. температура:+12° / +21°
Вологість:95 %
Тиск:756 мм
Вітер: 4.9 м/с
Ймовірність опадів:84 %
Схід:06:49
Захід16:58
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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