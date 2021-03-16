Завтра температура почне знижуватися, Україну накриють дощі та сніг - синоптик
З завтрашнього дня почнеться похолодання.
Завтра, 17 березня, у більшості областей очікується дощ, місцями з мокрим снігом.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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У північних областях буде також хмарно, проте суттєвих опадів там не очікується.
Температура повітря в Україні у середу почне поступово знижуватися - на півночі, заході, у більшості центральних областей завтра передбачається +1°...+5°.
У південній частині, на південному сході, а також у Кропивницькому та Дніпрі буде відчутно тепліше: протягом дня +5°...+11°.
У Києві 17 березня переважатиме хмарна погода, без істотних опадів. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +4°...+5°.
"До кінця тижня буде холодно, а ось потепління прийде орієнтовно 22-23 березня", - резюмувала Діденко.
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