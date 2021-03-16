Завтра температура почне знижуватися, Україну накриють дощі та сніг - синоптик

12:50, 16 березня 2021
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З завтрашнього дня почнеться похолодання.

Завтра погода почне погіршуватися / фото ua.depositphotos.com
Завтра погода почне погіршуватися / фото ua.depositphotos.com

Завтра, 17 березня, у більшості областей очікується дощ, місцями з мокрим снігом.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Синоптик назвала дату, коли в Україні почнеться справжня весна

У північних областях буде також хмарно, проте суттєвих опадів там не очікується.

Температура повітря в Україні у середу почне поступово знижуватися - на півночі, заході, у більшості центральних областей завтра передбачається +1°...+5°.

У південній частині, на південному сході, а також у Кропивницькому та Дніпрі буде відчутно тепліше: протягом дня +5°...+11°.

У Києві 17 березня переважатиме хмарна погода, без істотних опадів. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +4°...+5°.

"До кінця тижня буде холодно, а ось потепління прийде орієнтовно 22-23 березня", - резюмувала Діденко.

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Автор: Олена Пилипчак

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