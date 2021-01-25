Сьогодні декілька областей України накриють дощі, потеплішає до +17° (карта)
У Львові, Одесі та Херсоні визирне сонце.
У понеділок, 25 січня, по всій Україні очікується тепла весняна погода. Дощі пройдуть на Чернігівщині, Харківщині, Житомирщині, а також у Черкаській області. У Львові, Одесі та Херсоні очікується сонячна погода. Температурний максимум буде досягнутий в Криму - тут температура підніметься до +17°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Захід України в понеділок буде потерпати від хуртовин та ожеледиці-синоптики
- У Києві буде хмарно, температура повітря вночі +1°, вдень +7°.
- У Чернігові - дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +6°.
- У Львові у понеділок буде сонячно, вночі -1°, вдень +2°.
- У Луцьку мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +3°.
- У Рівному в понеділок буде хмарно, вночі -1°, вдень + 3°.
- У Тернополі 25 січня вночі буде -2°, вдень +3°, хмарно, без опадів.
- У Хмельницькому сьогодні хмарно, вночі -2°, вдень +4°.
- В Івано-Франківську сьогодні мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +5°.
- У Чернівцях у понеділок буде похмуро, вночі -1°, вдень +5°.
- У Вінниці сьогодні хмарно, -1°...+6°.
- У Житомирі в понеділок дощитиме, температура вночі -1°, вдень +6°.
- У Черкасах вночі -1°, вдень +8°, дощ.
- У Кропивницькому буде хмарно, температура вночі -2°, вдень +10°.
- У Полтаві сьогодні буде хмарно, температура повітря -1°...+9°.
- В Одесі 25 січня буде сонячно, температура вночі 0°, вдень +9°.
- У Херсоні в понеділок вночі 0°, вдень + 10°, сонце.
- У Миколаєві сьогодні буде похмура погода, вночі -1°, вдень +10°.
- У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі +2°, вдень +11°.
- У Сумах сьогодні хмарно, температура повітря +2°...+5°.
- У Харкові - дощ, температура вночі +2°, вдень +5°.
- У Дніпрі - похмуро, температура вночі +2°, вдень +10°.
- У Сімферополі в понеділок буде малохмарно, +5°...+17°.
- У Краматорську - ясно, суцільна хмарність, температура вночі +1°, вдень +9°.
- У Сєвєродонецьку сьогодні буде практично безхмарно, температура вночі +1°, вдень +6°.
Народні прикмети 25 січня
У народному календарі 25 січня - Тетянин день. Якщо в цей день йде сніг - літо буде дощове; якщо сонечко - до раннього прильоту птахів.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- Повінь у Британії: з'явилися фото наслідків стихії
- Вулкан Етна на Сицилії став вивергатися з новою силою (відео)
- Сильний сніг і хуртовини: в Україну повертається негода
- "В Україні розважатиметься циклон": синоптик зробила прогноз на початок наступного тижня
- Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку в Карпатах
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця+6°... -1°
- Дніпро+10°... +2°
- Донецьк+7°... -1°
- Житомир+6°... -1°
- Запоріжжя+11°... +2°
- Івано-Франківськ+5°... -1°
- Київ+7°... +1°
- Кропивницький+10°... -2°
- Луганськ+6°... -1°
- Луцьк+3°... -1°
- Львів+2°... -1°
- Миколаїв+10°... -1°
- Одеса+9°... 0°
- Полтава+9°... -1°
- Рівне+3°... -1°
- Сімферополь+17°... +5°
- Суми+5°... +2°
- Тернопіль+3°... -2°
- Харків+5°... +2°
- Херсон+10°... 0°
- Хмельницький+4°... -2°
- Черкаси+8°... -1°
- Чернігів+6°... +1°
- Чернівці+5°... -1°
+1°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:-1 °
Мін./mакс. температура:+1° / +5°
Вологість:78 %
Тиск:756 мм
Вітер: 2.5 м/с
Ймовірність опадів:59 %
Схід:07:22
Захід17:22
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин