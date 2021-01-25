Сьогодні декілька областей України накриють дощі, потеплішає до +17° (карта)

У Львові, Одесі та Херсоні визирне сонце.

Сьогодні на українців очікують дощі / Фото ua.depositphotos.com

У понеділок, 25 січня, по всій Україні очікується тепла весняна погода. Дощі пройдуть на Чернігівщині, Харківщині, Житомирщині, а також у Черкаській області. У Львові, Одесі та Херсоні очікується сонячна погода. Температурний максимум буде досягнутий в Криму - тут температура підніметься до +17°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У Києві буде хмарно, температура повітря вночі +1°, вдень +7°.

У Чернігові - дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +6°.

У Львові у понеділок буде сонячно, вночі -1°, вдень +2°.

У Луцьку мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +3°.

У Рівному в понеділок буде хмарно, вночі -1°, вдень + 3°.

У Тернополі 25 січня вночі буде -2°, вдень +3°, хмарно, без опадів.

У Хмельницькому сьогодні хмарно, вночі -2°, вдень +4°.

В Івано-Франківську сьогодні мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +5°.

У Чернівцях у понеділок буде похмуро, вночі -1°, вдень +5°.

У Вінниці сьогодні хмарно, -1°...+6°.

У Житомирі в понеділок дощитиме, температура вночі -1°, вдень +6°.

У Черкасах вночі -1°, вдень +8°, дощ.

У Кропивницькому буде хмарно, температура вночі -2°, вдень +10°.

У Полтаві сьогодні буде хмарно, температура повітря -1°...+9°.

В Одесі 25 січня буде сонячно, температура вночі 0°, вдень +9°.

У Херсоні в понеділок вночі 0°, вдень + 10°, сонце.

У Миколаєві сьогодні буде похмура погода, вночі -1°, вдень +10°.

У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі +2°, вдень +11°.

У Сумах сьогодні хмарно, температура повітря +2°...+5°.

У Харкові - дощ, температура вночі +2°, вдень +5°.

У Дніпрі - похмуро, температура вночі +2°, вдень +10°.

У Сімферополі в понеділок буде малохмарно, +5°...+17°.

У Краматорську - ясно, суцільна хмарність, температура вночі +1°, вдень +9°.

У Сєвєродонецьку сьогодні буде практично безхмарно, температура вночі +1°, вдень +6°.

Прогноз погоди в Україні на 25 січня / фото УНІАН

Народні прикмети 25 січня

У народному календарі 25 січня - Тетянин день. Якщо в цей день йде сніг - літо буде дощове; якщо сонечко - до раннього прильоту птахів.

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