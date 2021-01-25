Сьогодні декілька областей України накриють дощі, потеплішає до +17° (карта)

08:00, 25 січня 2021
303
Прослушать
Остановить

У Львові, Одесі та Херсоні визирне сонце.

Сьогодні на українців очікують дощі / Фото ua.depositphotos.com
Сьогодні на українців очікують дощі / Фото ua.depositphotos.com

У понеділок, 25 січня, по всій Україні очікується тепла весняна погода. Дощі пройдуть на Чернігівщині, Харківщині, Житомирщині, а також у Черкаській області. У Львові, Одесі та Херсоні очікується сонячна погода. Температурний максимум буде досягнутий в Криму - тут температура підніметься до +17°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Захід України в понеділок буде потерпати від хуртовин та ожеледиці-синоптики

  • У Києві буде хмарно, температура повітря вночі +1°, вдень +7°.
  • У Чернігові - дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +6°.
  • У Львові у понеділок буде сонячно, вночі -1°, вдень +2°.
  • У Луцьку мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +3°.
  • У Рівному в понеділок буде хмарно, вночі -1°, вдень + 3°.
  • У Тернополі 25 січня вночі буде -2°, вдень +3°, хмарно, без опадів.
  • У Хмельницькому сьогодні хмарно, вночі -2°, вдень +4°.
  • В Івано-Франківську сьогодні мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +5°.
  • У Чернівцях у понеділок буде похмуро, вночі -1°, вдень +5°.
  • У Вінниці сьогодні хмарно, -1°...+6°.
  • У Житомирі в понеділок дощитиме, температура вночі -1°, вдень +6°.
  • У Черкасах вночі -1°, вдень +8°, дощ.
  • У Кропивницькому буде хмарно, температура вночі -2°, вдень +10°.
  • У Полтаві сьогодні буде хмарно, температура повітря -1°...+9°.
  • В Одесі 25 січня буде сонячно, температура вночі 0°, вдень +9°.
  • У Херсоні в понеділок вночі 0°, вдень + 10°, сонце.
  • У Миколаєві сьогодні буде похмура погода, вночі -1°, вдень +10°.
  • У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі +2°, вдень +11°.
  • У Сумах сьогодні хмарно, температура повітря +2°...+5°.
  • У Харкові - дощ, температура вночі +2°, вдень +5°.
  • У Дніпрі - похмуро, температура вночі +2°, вдень +10°.
  • У Сімферополі в понеділок буде малохмарно, +5°...+17°.
  • У Краматорську - ясно, суцільна хмарність, температура вночі +1°, вдень +9°. 
  • У Сєвєродонецьку сьогодні буде практично безхмарно, температура вночі +1°, вдень +6°.
Прогноз погоди в Україні на 25 січня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 25 січня / фото УНІАН

Народні прикмети 25 січня

У народному календарі 25 січня - Тетянин день. Якщо в цей день йде сніг - літо буде дощове; якщо сонечко - до раннього прильоту птахів.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодазимапотеплінняпрогноз погодипогода в Одесіпогода у Львовіпогода в Україніпотепління в Україніпогода у Києвіпрогноз погоди в Україні
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+1°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
78 %
756 мм
2.5 м/с
59 %
Стрічка новин
+
Продовжуючи переглядати unian.net, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом Політикою конфіденційності
Погоджуюся