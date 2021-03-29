В Україні визирне сонце і потеплішає до +13°: прогноз погоди на завтра (карта)

16:30, 29 березня 2021
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Опадів практично не очікується.

Завтра в Україні визирне сонце / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Україні визирне сонце / Фото ua.depositphotos.com

У вівторок, 30 березня, в Україні очікується хмарна погода, місцями визирне сонце. Температура вдень коливатиметься в межах +6°...+13°. Дощ очікується тільки в Криму.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Зливи та весняне тепло: Цього тижня температура в Україні підвищиться до +20° (карта, відео)

  • У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +5°, вдень +12°.
  • У Львові у вівторок очікується хмарна погода, вночі +5°, вдень +9°.
  • У Луцьку буде хмарно, вночі +6°, вдень +10°.
  • У Рівному у вівторок - хмарно, вночі +6°, вдень +11°.
  • У Тернополі 30 березня вночі буде +5°, вдень +9°, хмарно.
  • У Хмельницькому завтра буде хмарно, вночі +4°, вдень +10°.
  • В Івано-Франківську завтра буде хмарно, вночі +5°, вдень +12°, без опадів.
  • У Чернівцях у вівторок - хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +11°.
  • У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, +4°...+12°.
  • У Житомирі у вівторок - хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +13°.
  • У Черкасах - сонячно, вночі 0°, вдень +9°.
  • У Кропивницькому - малохмарно, температура вночі -2°, вдень +12°.
  • У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря 0°...+9°.
  • В Одесі 30 березня - хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +11°.
  • У Херсоні у вівторок вночі 0°, вдень +12°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра буде хмарна погода з проясненнями, вночі -1°, вдень +12°.
  • У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +11°.
  • У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря 0°...+10°.
  • У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +7°.
  • У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +10°.
  • У Сімферополі у вівторок - хмарно з проясненнями, дощ, -1°...+6°.
  • У Краматорську буде хмарно, температура вночі -3°, вдень +9°. 
  • У Сєвєродонецьку очікується невелика хмарність, температура вночі -2°, вдень +8°.
Прогноз погоди на 30 березня / фото УНІАН
Прогноз погоди на 30 березня / фото УНІАН

Народні прикмети 30 березня

30 березня, якщо собака завила, потрібно звернути увагу на її хвіст. Опущений хвіст поганій погоді, піднятий вгору - до потепління.

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Автор: Олена Пилипчак

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