В Україні визирне сонце і потеплішає до +13°: прогноз погоди на завтра (карта)
Опадів практично не очікується.
У вівторок, 30 березня, в Україні очікується хмарна погода, місцями визирне сонце. Температура вдень коливатиметься в межах +6°...+13°. Дощ очікується тільки в Криму.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Зливи та весняне тепло: Цього тижня температура в Україні підвищиться до +20° (карта, відео)
- У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +5°, вдень +12°.
- У Львові у вівторок очікується хмарна погода, вночі +5°, вдень +9°.
- У Луцьку буде хмарно, вночі +6°, вдень +10°.
- У Рівному у вівторок - хмарно, вночі +6°, вдень +11°.
- У Тернополі 30 березня вночі буде +5°, вдень +9°, хмарно.
- У Хмельницькому завтра буде хмарно, вночі +4°, вдень +10°.
- В Івано-Франківську завтра буде хмарно, вночі +5°, вдень +12°, без опадів.
- У Чернівцях у вівторок - хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +11°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, +4°...+12°.
- У Житомирі у вівторок - хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +13°.
- У Черкасах - сонячно, вночі 0°, вдень +9°.
- У Кропивницькому - малохмарно, температура вночі -2°, вдень +12°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря 0°...+9°.
- В Одесі 30 березня - хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +11°.
- У Херсоні у вівторок вночі 0°, вдень +12°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра буде хмарна погода з проясненнями, вночі -1°, вдень +12°.
- У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +11°.
- У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря 0°...+10°.
- У Харкові - мінлива хмарність, температура вночі -2°, вдень +7°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +10°.
- У Сімферополі у вівторок - хмарно з проясненнями, дощ, -1°...+6°.
- У Краматорську буде хмарно, температура вночі -3°, вдень +9°.
- У Сєвєродонецьку очікується невелика хмарність, температура вночі -2°, вдень +8°.
Народні прикмети 30 березня
30 березня, якщо собака завила, потрібно звернути увагу на її хвіст. Опущений хвіст поганій погоді, піднятий вгору - до потепління.
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Погода в Україні
- Вінниця+9°... -2°
- Дніпро+12°... -1°
- Донецьк+11°... -2°
- Житомир+10°... -1°
- Запоріжжя+11°... 0°
- Івано-Франківськ+11°... +1°
- Київ+10°... +3°
- Кропивницький+13°... 0°
- Луганськ+10°... -3°
- Луцьк+11°... +4°
- Львів+10°... +3°
- Миколаїв+7°... +1°
- Одеса+8°... +3°
- Полтава+11°... 0°
- Рівне+10°... +3°
- Сімферополь+7°... 0°
- Суми+11°... -2°
- Тернопіль+9°... +2°
- Харків+11°... -2°
- Херсон+7°... +2°
- Хмельницький+9°... 0°
- Черкаси+13°... +3°
- Чернігів+10°... +2°
- Чернівці+10°... 0°
+9°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:+6 °
Мін./mакс. температура:+4° / +15°
Вологість:50 %
Тиск:750 мм
Вітер: 7.4 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:06:59
Захід19:30
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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