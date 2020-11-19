На дорогах України очікується ожеледиця
Рятувальники оцінили такі погодні умови у І рівень небезпечності - жовтий.
Сьогодні, 19 листопада, у східних областях на дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні.
Сильний туман в Україні
Сьогодні, 19 листопада, в Україні очікується туман.
"У західних, Житомирській та Вінницькій областях туман, видимість 200-500 м, І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Що робити при тумані
Фахівці рекомендують водіям знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями і уникати різких маневрів. Також рекомендується під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію.
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