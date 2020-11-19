На дорогах України очікується ожеледиця

Рятувальники оцінили такі погодні умови у І рівень небезпечності - жовтий.

На дорозі можлива ожеледиця / фото УНІАН

Сьогодні, 19 листопада, у східних областях на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні.

Сильний туман в Україні

Сьогодні, 19 листопада, в Україні очікується туман.

"У західних, Житомирській та Вінницькій областях туман, видимість 200-500 м, І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Що робити при тумані

Фахівці рекомендують водіям знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями і уникати різких маневрів. Також рекомендується під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію.