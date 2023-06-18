На заваді гірському відпочинку стала негода.

Через негоду рятувальники закликали туристів утриматися від походів у гори.

"На території Верховинського району заборонено спортивні сплави. Також наполегливо просимо туристів утриматися від походів у гори", - зазначено у повідомленні ДСНС.

Згідно з повідомленням рятувальників, станом на 12.00 у річках області спостерігається незначний спад рівня води. Але протягом дня ще очікуються значні дощі з перервами. Можливе відновлення підйомів рівнів води у межах русел.

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"Діє штормове попередження. Можливе формування значного схилового стоку, в гiрських районах iснує загроза локальних селевих потокiв", - наголошують у ДСНС.

Погода в Україні 18 червня

У неділю, 18 червня, в Україні очікуються погодні контрасти. На заході країни пройдуть дощі з грозами, через які температура не підніметься вище +19°...+22°. Також опади очікуються на півдні країни. А на решті території очікується тепла і суха погода з великою кількістю сонця, а також місцями спека до +28°...+30°.

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